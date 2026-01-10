Viva

Hija de Glenda Peraza rompió en llanto tras inesperado gesto de su madre: esto pasó

Kiki Berry regresó a Costa Rica luego de haber estado enferma durante sus vacaciones fuera del país

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Kiki Berry, Glenda Peraza
Kiki Berry y Glenda Peraza suelen compartir su día a día familiar en redes sociales. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Kiki BerryGlenda Peraza
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.