Hija de Glenda Peraza rompió en llanto tras inesperado gesto de su madre: esto pasó

Kiki Berry, hija de la presentadora Glenda Peraza, vivió un momento cargado de emoción al regresar a Costa Rica. Tras varios días difíciles en los que tuvo que sobrellevar una enfermedad fuera del país, rompió en llanto al observar a su madre esperándola en el aeropuerto, sin previo aviso.

La joven compartió el instante en sus redes sociales, a través de un video en el que se observa cómo ambas se funden en un abrazo prolongado.

“Ayer mi mamá de sorpresa me fue a recoger al aeropuerto. Ustedes no entienden lo que necesitaba un abrazo y estar cerca de ella después de todo lo que viví en el viaje”, escribió Berry.

En el mismo mensaje, agregó que se echó a llorar de inmediato. “Claramente me ataqué a llorar como un bebé. No importa cuántos años tenga, ella siempre va a ser mi lugar seguro en este mundo. Te amo”, expresó.

Kiki Berry pasó el final e inicio de año en España y durante su estadía enfrentó un problema de salud que la obligó a buscar atención médica de emergencia en dos ocasiones.

“Me enfermé como nunca antes en mi vida. Estuve dos veces en emergencias y pasé más de cinco días con un dolor físico que no le deseo a nadie”, reveló la joven días previos a aterrizar en Costa Rica. La situación se agravó por la imposibilidad de continuar el viaje que había planeado con ilusión.

Para Kiki Berry, el gesto de su madre representó alivio y contención tras una etapa de incertidumbre y malestar físico.