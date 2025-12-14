Viva

Keyla Sánchez fue al estadio de Saprissa muy bien acompañada: esta es la razón de su visita

La presentadora de ‘El Chinamo’ de Teletica vivió un momento muy especial en la cancha tibaseña

Por Jessica Rojas Ch.
14/12/2025, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de vuelta de la semifinal del torneo de apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés.
Keyla Sánchez, presentadora de 'El Chinamo' de Teletica, estuvo en el estadio Saprissa con su mamá y su pequeño hijo. (José Cordero)







