Keyla Sánchez fue al estadio de Saprissa muy bien acompañada: esta es la razón de su visita

Keyla Sánchez, presentadora de 'El Chinamo' de Teletica, estuvo en el estadio Saprissa con su mamá y su pequeño hijo.

Keyla Sánchez, presentadora de El Chinamo de Teletica, vivió muy de cerca, bien acompañada y con una emoción muy fuerte el partido entre Saprissa y Cartaginés que se desarrolla este domingo 14 de diciembre en Tibás.

Hace unos días falleció el abuelo paterno de la famosa conductora, don Alex Sánchez, quien fue un destacado jugador del cuadro morado con aquel icónico equipo que ascendió a la Primera División en 1949, que años después le dio la vuelta al mundo en 1959 y fue conocido como Los Chaparritos de Oro.

Previo al encuentro de este domingo, Saprissa le realizó un homenaje al exjugador. Hicieron un reconocimiento a su trabajo y le dedicaron un minuto de aplausos.

Alex Sánchez, abuelo paterno de Keyla Sánchez, formó parte del Saprissa que ganó sus primeros tres títulos en 1952, 1953 y 1957. También conquistó dos torneos de copa con los morados en 1956 y 1960. (Archivo)

El tributo lo vivió Keyla muy de cerca y en compañía de su mamá Kattya Granados y su pequeño hijo Thiago. Los tres vistieron con orgullo la camiseta del Monstruo y, además, el niño fue parte del homenaje en el centro de la cancha.

Don Alex falleció a los 95 años.