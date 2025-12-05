Puro Deporte

Saprissa está de luto: falleció leyenda que fue parte del primer equipo y le dio la vuelta al mundo

El jugador fue parte del primer equipo del Deportivo Saprissa en 1949

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Falleció Alex Sánchez, exdefensor del Saprissa.
El Deportivo Saprissa dio a conocer el fallecimiento de su exjugador Alex Sánchez. ( Foto: cortesía./Foto: cortesía.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alex SánchezDeportivo SaprissaFalleeció
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.