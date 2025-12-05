Saprissa está de luto: falleció leyenda que fue parte del primer equipo y le dio la vuelta al mundo

El Deportivo Saprissa dio a conocer el fallecimiento de su exjugador Alex Sánchez.

Una verdadera leyenda del Deportivo Saprissa, al ser parte de histórico equipo que dio la vuelta al mundo y estuvo cuando los morados subieron a Primera División en 1949, falleció y llenó de luto al club.

El equipo, en sus redes sociales, dio a conocer el fallecimiento de Alex Sánchez Cruz, quien además fue parte de los famosos “Chaparritos de Oro”.

Alex Sánchez nació en 1930 en Alajuela y tenía 95 años. Formó parte Saprissa que ganó sus primeros tres títulos en 1952, 1953 y 1957. También conquistó dos torneos de copa con los morados en 1956 y 1960.

Posteriormente, jugó con Liga Deportiva Alajuelense entre 1960 a 1963, cuando se retiró.

El jugador fue parte del primer equipo del Deportivo Saprissa en 1949.