Saprissa vs. Cartaginés: dónde ver a los morados luchar en su Cueva por el pase a la final

Rumbo a la final, noventa minutos separan al Deportivo Saprissa y al Club Sport Cartaginés de la posibilidad de acercarse al título. Los morados van un paso adelante, tras ganar de visita 1-2 el juego de ida. Esta tarde, a las 4 p. m., en la Cueva, en el Estadio Ricardo Saprissa, se define al vencedor de la semifinal, el rival de Alajuelense en la final de la segunda fase. Sin duda, el compromiso genera gran atractivo, porque la ruta al cetro se estrecha y abrazar la copa será cosa de dos. Uno de ellos se define en el campo morado, y el juego usted lo puede ver en la transmisión de FUTV.

Brumosos sin nada que perder Copiado!

“Debemos ir a jugar con soltura, con confianza; creo que la hay y tenemos una esencia de proponer. Hay mucho por ganar y muy poco por perder”, dijo Andrés Carevic, técnico de Cartaginés. Los brumosos no tienen otro camino que ir por el partido. Están abajo en el marcador 2-1, por lo que, con el empate por cualquier marcador, Saprissa avanza a la final.

Posibles resultados Copiado!

¿Qué pasa si se dan algunos resultados? Vamos a ver: si Saprissa gana por cualquier marcador, es finalista. Si Cartaginés gana por dos goles de diferencia, clasifica a la final. Si Cartaginés vence por un gol de diferencia, iremos a tiempo extra. “Anímicamente estamos bien, a un gol de la serie y con la confianza de igualar o dar vuelta a la serie, y lo vamos a tomar de esa manera”, opinó Carevic.

Saprissa no se confía Copiado!

Pese a la ventaja a su favor, Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, aseguró que no están confiados ni tranquilos, pensando que todo está resuelto. “Yo le puedo asegurar que exceso de confianza no hay. Igual lo hablamos en el camerino y lo reafirmamos en la rueda de prensa. Es importante para nosotros: ganamos, hicimos un buen partido, ganamos tres puntos, tenemos una diferencia de un gol, pero estamos claros en que esto no ha terminado”, destacó Vladimir.

El balance Copiado!

El camino para los visitantes no es otro que imponerse, sacar los tres puntos. Pero el cuadro de la Vieja Metrópoli no consigue salir con una victoria de Tibás desde enero del 2022; es decir, casi cuatro años sin sonreír en la Cueva. Han pasado diez partidos en los que Cartaginés ha podido puntuar, pero con empates, que lo dejarían sin opciones. De esos juegos, Saprissa acumula siete triunfos contra solo tres paridades, y dos de esos encuentros son por Copa Centroamericana, ya que en la edición del 2023 y en la del 2025 compartieron grupo, y en ambas ocasiones ganaron los morados.

Vladimir con ventaja Copiado!

La Unafut informó que Saprissa cuenta con siete victorias al hilo como local por fase final con Vladimir Quesada como técnico. La última victoria brumosa por semifinales en el Ricardo Saprissa fue en el Clausura 2020 (2-3). Vladimir Quesada está invicto ante Andrés Carevic en Tibás. Luego de cinco juegos, cuenta con cuatro victorias y un empate. El argentino Andrés Carevic intentará sumarse a los uruguayos Hernán Fernando Sosa, Daniel Casas y Manuel Keosseián; al colombiano Carlos Restrepo; y a los brasileños Valdeir “Badú” Vieira y Odir Jacques, como los técnicos sudamericanos que han logrado ganar en Tibás en fases finales.

¡Hoy jugamos en Tibás!



¡Vamos Azules, esto lo sacamos juntos! 💙⚽️💪🏼 pic.twitter.com/Z1JWPLIzln — C.S. Cartaginés (@Cartagines) December 14, 2025

Los uniformes Copiado!

Saprissa saldrá a la cancha con camiseta, pantaloneta y medias moradas con bordes y logos dorados. El portero lucirá camiseta, pantaloneta y medias naranjas con bordes morados. Cartaginés llevará camiseta blanca, pantaloneta azul con detalles blancos en los costados y medias blancas. El guardameta vestirá camiseta, pantaloneta y medias amarillas.

El árbitro Copiado!

Pablo Camacho será el árbitro del partido y tendrá la asistencia de William Chow y Osvaldo Luna. William Matus será el secretario arbitral. Anthony Bravo será árbitro VAR, mientras que Jesús Montero será el árbitro AVAR.

Pablo Camacho será el árbitro central del partido de Saprissa contra Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

