Vea el gol de Ariel Rodríguez que selló el boleto de Saprissa rumbo a la final ante Alajuelense

⏰ 83’ Gol de Ariel Rodríguez desde el punto de penal y pone el 2-0 en el marcador. pic.twitter.com/8oML2ip1iA

Un penal al minuto 79, anotado por el delantero Ariel Rodríguez, le dio al Deportivo Saprissa la tranquilidad para asegurarse su boleto a la final de la segunda fase ante Alajuelense, cuyo juego de ida será este miércoles 17 de diciembre a las 8 p.m.

Ariel llegó a 129 goles en la Primera División, jugando para Saprissa, Santos, Puntarenas FC y Belén.

Con el tanto de Rodríguez, los morados sellaron su pase a la próxima serie, tras ganar 2-1 el partido en la Cueva (Cartaginés descontó al final) y quedar en el global 4-2.

Los morados iniciaron tambaleantes el juego, pero en la segunda parte fueron contudentes, aprovechando las acciones a balón parado.