Saprissa, con su arma más letal, está muy cerca de ratificar el boleto a la final: vea el gol

A los 59 minutos, del partido, el Deportivo Saprissa echó mano a su mejor arma para llevar a la tranquilidad a sus seguidores y encaminar definitivamente su boleto a la final de la segunda fase del Torneo Apertura 2025.

El delantero Orlando Sinclair volvió a marcar de táctica fija, al anotar de cabeza, al minuto 59, tras el cobro de un tiro de esquina de David Guzmán, para poner arriba a los morados 1-0 frente al Cartaginés. El marcador global es 3-1, luego de ganar en el juego de ida 1-2.

Los josefinos, quienes no habían tenido su mejor partido, resolvieron el cotejo con una de las acciones más letales, que tantos réditos les ha dado.

De mantenerse el resultado, los morados se enfrentarán en el primer partido de la final de la segunda fase a Alajuelense, este miércoles 17 de diciembre, a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.