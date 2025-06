Kavvo y el camino para ser el artista más nominado a los premios ACAM 2025

Irrumpió en la escena de la música costarricense como un huracán. Su canción debut, Amarrau, se volvió no solo viral, sino también el himno de una nueva generación de artistas costarricenses que tienen todas las ganas de comerse el mundo. Kavvo apenas tenía 18 años cuando recibió de golpe a la buena fortuna.

Salió de su natal Tilarán cargado de sueños, de ilusiones y con un ímpetu envidiable, uno que da la juventud, pero también el amor a la música. Desde que Amarrau lo puso en el ojo público, no ha parado de trabajar, sigue produciendo a diario, ideando y proponiendo, y ese esfuerzo se vio reflejado con las nueve nominaciones que recibió este 2025 para los premios ACAM (Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica), que reconocen a lo mejor de la música costarricense.

Siempre de la mano de su productor y mentor Chris Todo Bien (Christopher Alfaro), el disco En la casa mami, de Kavvo, fue el que le permitió arrasar con las postulaciones. La producción destaca en estas categorías: La vuelta (sencillo balada), Sé que he cambiado (sencillo rap-Hip-hop y canción del año) y Mi calma ft. Shantty (sencillo urbano reguetón),

También sobresale el tema Why, con Gimario, Italian Somali, Monster y DJ Kendo (en la categoría sencillo urbano reguetón) y En la casa mami (disco del año y disco urbano reguetón del año).

Además, Chris Todo Bien está nominado por el álbum en los apartados de Ingeniero de sonido y Persona productora.

LEA MÁS: Personajes 2021: Kavvo, el ‘pulseador’ fenómeno musical

“Yo sinceramente aún sigo como en shock, porque realmente he estado muy pendiente de los premios ACAM, de en qué consisten y cómo se evalúan. Cuando Chris me llamó y me dijo que había nueve nominaciones le pregunté como cuatro veces si era cierto. Pensé que estaba vacilando”, contó entre risas.

Sobre el álbum que ahora lo tiene como el más nominado en ACAM, Kavvo se siente sumamente orgulloso.

“Es increíble, impresionante, no solo por la calidad de las canciones, la producción y como lo hemos trabajado; sino porque como se planteó así salió. El sonido es muy profesional”, afirmó.

De esta manera, Kavvo puso su nombre en una selecta lista de artistas costarricenses, pues en la categoría disco del año compite contra Estimados vecinos, producción de la consolidada María Pretiz. En ese apartado también suenan Delirio místico (El Indomable), Hyperliminal (Giant Sleeper) y Pagano (Triddi).

“Estoy agradecido con la vida. Me encanta compartir con artistas de mi país de ese calibre”, manifestó.

Kavvo cumplió una de sus grandes metas: firmó contrato con la disquera Universal Music para promover su música y su carrera. (Cortesía Universal Music)

El camino de Kavvo a los premios ACAM y el reconocimiento tico

Todo empezó con Amarrau, pero poco a poco Kavvo fue abriéndose camino para convertirse en uno de los más importantes artistas del género urbano en Costa Rica.

En el 2021, Kavvo marcó un hito en su carrera: firmó un contrato con el sello Virgin Music, de la disquera Universal Music, para promocionar su carrera con nuevas producciones.

LEA MÁS: La evolución de Kavvo: Los cambios desde ‘Amarrau’ a ‘En la casa mami’, su nuevo disco

Así llegó el disco corto Procedente (2022) que, con sencillos como Close Friends y Nasty, lo fue consolidando. Kavvo siguió con ese trabajo intenso que lo ha caracterizado siempre, pues desde chiquillo, en su natal Tilarán, palmeaba tortillas para ahorrar dinero, con el fin invertirlo en su sueño de convertirse en cantante.

Adelante siguieron más producciones, más trabajo. También llegaron las pruebas y con ellas las experiencias que lo llevaron a poner los pies en el suelo y darse cuenta de que no podía desviar la atención de sus metas.

El éxito de Kavvo recae también en la guía, acompañamiento, enseñanzas y amistad que encontró en su productor Chris Todo Bien, a quien el cantante siempre le da el crédito por su trabajo.

“Tiene la dualidad de que es un profesional de la música clásica, que desde los ocho años empezó con la música y a los 12 comenzó a estudiarla profundamente”, comentó Kavvo.

“Sigue educándome un montón; es el mejor en lo urbano por su manera de comprender la música. Es un don que tiene desde que nació, pero que también se ha desarrollado con estudio”, agregó.

Las recompensas, más allá de las nominaciones de ACAM, siguen llegando para el artista costarricense. En los últimos días estrenó el disco corto Lo que no se dice, en colaboración con Gimario; esta producción incluye las canciones Sueño americano, Fuimos tres y Todo va a estar bien.

Con esta buena noticia llegó otra, y es que Kavvo acaba de firmar un nuevo contrato con Universal Music Centroamérica, como artista de su catálogo.

“Siempre me entrego a lo que hago. La música es lo que realmente sé hacer. Estoy feliz, agradecido con Dios, con la vida. Estas nominaciones y todo lo que pasa se lo dedico a mi familia y a todas las personas que me han ayudado”, concluyó el joven artista.

LEA MÁS: Kavvo: ‘Estuve a un botón de terminar mi carrera’