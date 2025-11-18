Julieta Venegas en Costa Rica: horarios y recomendaciones para el concierto

El último concierto de Julieta Venegas en Costa Rica sucedió en el marco del festival Picnic del 2024. La artista ahora regresa en solitario para cantar en el Palacio de los Deportes.

Este miércoles 19 de noviembre, la mexicana Julieta Venegas se presentará en Costa Rica. La cita con la artista es en el Palacio de los Deportes, en Heredia.

La velada estará cargada por la sensibilidad y poesía musical de Venegas, quien hará un recorrido por sus grandes éxitos y lo más reciente de su repertorio musical, que incluye el disco Tu historia (2022).

Entre los temas que podrían sonar en el repertorio de este miércoles destacan Me voy, Limón y sal, Eres para mí, Lo siento BB:/ y otros más que han marcado generaciones.

Boletos para el show

Todavía quedan entradas a la venta en tikt.live. Los precios y localidades son:

Andar conmigo: $60.

Eres para mí: $75.

Limón y sal: $105.

Lento: $135.

A estos montos se les deben sumar los cargos por servicio.

Las puertas del recinto para el ingreso del público se abrirán a las 5 p. m. Julieta Venegas saldrá al escenario a las 8 p. m.

Tome en consideración que es día entre semana y, por lo tanto, puede toparse con tráfico denso de camino al Palacio de los Deportes.

Como en todo espectáculo público no se permite el ingreso de los siguientes objetos: objetos punzocortantes, alimentos o bebidas, lentes de cámaras profesionales, maletines o bultos grandes, cigarrillos o cigarrillos electrónicos, drones, sillas, hieleras, bancos, encendedores y sombrillas grandes.

Julieta, una grande de la música latina

Con una trayectoria internacional de más de dos décadas, Julieta Venegas ha recibido premios Grammy y Grammy Latinos. Su estilo combina sensibilidad, poesía y una fuerza interpretativa que la ha consolidado como referente de la música en español.

Todavía quedan entradas a la venta para el concierto de Julieta Venegas en Costa Rica. La artista regresa a nuestro país en el marco de una gira internacional con la que repasa sus grandes éxitos. (Jorge Navarro/Archivo)

La última visita de Venegas al país fue en 2024, cuando formó parte de la programación del Festival Picnic. En esa ocasión convocó a un amplio público que coreó cada una de sus canciones.

Más conciertos en Costa Rica para cerrar el 2025

Las últimas semanas del 2025 están cargadas de conciertos internacionales en nuestro país.

La agenda de espectáculos de noviembre tiene confirmados al dominicano Vicente García, este jueves 20 de noviembre en Parque Viva, y a los chilenos de Kudai, el viernes 21 en el Centro de Eventos La Uruca.

Para diciembre, la propuesta está muy variada. El Festival Loserville será el 2 de diciembre en Parque Viva, con la participación de Limp Bizkit, 311, RiFF RAFF, Ecca Vandal, Slay Squad y Bullet for My Valentine.

Por su parte, los amantes de la música norteña tienen la oportunidad de disfrutar al máximo con Los Tigres del Norte, el viernes 5 de diciembre, en la Cámara de Ganaderos de Liberia.

Por último, el ícono Bad Bunny traerá a nuestro país su espectáculo DeBÍ TiRAR MáS FOToS, con dos espectáculos que se efectuarán el viernes 5 y sábado 6 de diciembre, en el Estadio Nacional.