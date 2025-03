Julieta Venegas y su exesposo causan revuelo al dedicarse canciones de amor

Julieta Venegas y el grupo chileno Los tres fueron parte de la lista de artistas que conformó el festival Rec, este 16 de marzo en Chile. A simple vista, este hecho no tiene nada de singular; al menos para quienes no saben que el líder de la banda, Álvaro Henríquez, fue el primer esposo de Venegas, hace 25 años.

En época de indirectas, puyas y canciones de resentimiento, ambos artistas sorprendieron al mostrar públicamente el cariño que se guardan a pesar de su divorcio. Incluso, ambos se dedicaron canciones de amor que en su época se habían compuesto el uno para el otro.

“A mi adorado Álvaro que es alguien que quiero muchísimo. A Jime, Oli, a toda la familia Henríquez. Siempre ha sido una familia maravillosa que guardo en mi corazón y Álvaro es alguien muy importante en mi vida, que adoro muchísimo y dedico para ellos Lento”, fue la dedicatoria de la cantautora mexicana.

Julieta Venegas y Álvaro Henríquez se dedicaron canciones de amor

Por su parte, Henríquez fue mucho más conciso, pero de igual forma, sus palabras se viralizaron en redes sociales. El músico, antes de interpretar su tema Un amor violento, dijo: “La siguiente canción se la dedico a la querida y amada Julieta Venegas”.

Ambos artistas contrajeron matrimonio en 1998, cuando ella tenía 18 y él 19 años de edad. Debido a sus carreras artísticas, mantuvieron una relación a distancia que terminó en el año 2000. Según reveló hace un tiempo la artista, esto se debió a una infidelidad del cantante.

“Él me escribió una canción superbonita muy romántica, que se llama No me falles y es hermosa. En el videoclip sale una actriz de la que después él se enamoró y me dejó por ella (risas). Es muy gracioso, obviamente en ese momento fue muy doloroso, pero era obvio que nos íbamos a acabar separando si ninguno decidía irse al país del otro”, contó Julieta en entrevista con Yordi Rosado.