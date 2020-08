–Me cuesta mucho trabajo separarlas. Siento que me hice lectora al mismo tiempo que me hice compositora. No sé cómo me hubiera hecho compositora de canciones si no me hubiera hecho lectora empedernida. Cuando me vine a vivir a Argentina, dije que me iba a sentar a escribir, a ver qué pasaba. Y no, ni siquiera me da por eso si no tengo el elemento musical. Necesito escribir canciones. Es mi manera, mi instrumento.