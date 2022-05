Julieta Venegas visibilizará con una canción el miedo que sienten las mujeres en la calle

Julieta Venegas fue una de las cantantes más ovacionadas durante su reciente presentación en el Festival Picnic, el sábado 30 de abril. Mientras llovía incesantemente, la mexicana presentó un concierto que puso a sus fans a bailar y a cantar a más no poder. Ella no dudó en agradecerles por estar allí, vestidos con capas para protegerse del agua, que por cierto no significó impedimento para que disfrutarán.

Tras su presentación, en la que mencionó su alegría por regresar y por encontrarse con público tras los tiempos más difíciles de la pandemia, ella conversó con Viva acerca de su vivencias en estos dos años donde la vida cambió abruptamente. Asimismo, se refirió a su próximos trabajos y a un tema que evidencia el sentir de muchas mujeres en el mundo.

Julieta Venegas en entrevista tras su presentación en el Festival Picnic. Foto: John Durán

“Creo que a todo el mundo nos dejó algo. Todos tuvimos tal crisis hacia adentro y todos sacamos algo. Lo que me pasa ahora mismo es que situaciones como este festival, volver a Costa Rica, que hace mucho que no venía, me hace sentir que estamos avanzando y eso lo aprecio un montón”.

Venegas, de 51 años, reiteró que en este tiempo todas las personas experimentaron una crisis, incluida ella.

“Yo pasé lo de todo el mundo: no poder hacer lo que pensabas que podías, todo lo que diste por hecho, todo se movió. A todo mundo nos tocó mucho aprendizaje”, dijo la artista, quien sorprendió en meses pasados por la colaboración que hizo con Tiny y Bad Bunny para el tema Lo siento BB.

Lo que viene

Durante la breve conversación, Venegas habló de este instante de su vida y de lo que viene a nivel profesional y personal.

“Este año voy a sacar un disco. Ya lancé una canción (El mismo amor) y el disco está terminado. Me siento en un lindo momento en el que considero que todo se alineó y encontré una manera de trabajar que a mí me gusta, la cual es más cercana con la gente que quiero (...).

“Hay muchas cosas lindas que están pasando y que yo siento que se alinean en una dirección que a mí me gusta para hacer música. Amo hacer música y es una parte importante para mi vida y, además, es mi bendición. Me gusta además que mi vida personal, mi pareja y mi hija, tengan su lugar. Me gusta balancear esas dos partes”, detalló.

–Sus canciones son muy dulces. ¿Hay algún mensaje quiere dar ahora? ¿Tiene algún enfoque especial o algo que quiera decirle a las personas?

“La verdad siento que en mis canciones siempre me gusta mucho hablar de amor y me gusta que las historias hablen de eso, son diferentes maneras de contar las relaciones. Para mí mis canciones son como cuentitos: la que acaba de sacar ahora, El mismo amor, habla de un conflicto, de un momento tenso de una pareja que no sabe qué quiere y no quiere estar donde está. Lo que quiero transmitir son historias porque el amor nos atraviesa a todos.

“Las canciones que tengo ahora son de diferentes formas de amor y, también, de amistad”.

Julieta Venegas continuará cantándole al amor en todas sus manifestaciones, pero también abrió espacio para una emoción como el temor, pero sobre todo el que experimentan muchas mujeres.

“(En el nuevo disco) hay una canción que tiene que ver con el miedo que sentimos las mujeres cuando caminamos por la calle”, afirmó.

–Como ahorita en México, es triste lo que está pasando. El caso tan mediático de Debhani Escobar ha revelado el terror que sienten muchas mujeres. Durante la búsqueda de la joven, aparecieron siete cuerpos de mujeres solo en Nuevo León y aún hay 26 desaparecidas, informó La Nación.

Sí, en todos lados. En México muchísimo, pero en cualquier país donde yo hable con una mujer sabe lo que se siente cuando va por la noche sola: siempre siente miedo. Es algo que ocurre universalmente. Definitivamente, en México, está muy desbordada la violencia y es terrible lo que está pasando, pero yo me siento con amigas de Argentina, de Chile, de Perú, de España y en todos lados y todas sienten eso.

“Es muy fuerte. Todavía, en el mundo, hay muchos pasos que dar para sentir que hay una mirada que entiende cómo una mujer siente”.