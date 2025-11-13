‘Loserville’: producción anunció cambios en la alineación del festival (Limp Bizkit sigue en pie)

La banda Bullet for My Valentine nació en Gales, en 1998. Ellos llegarán al 'Loserville' con toda su potencia para sumarse al concierto en Costa Rica.

La productora ONE Entertainment anunció la tarde de este jueves 13 de noviembre un cambio en la alineación del festival Loserville, el cual se realizará el 2 de diciembre en Parque Viva y que tiene como cabeza de cartel a la afamada banda Limp Bizkit.

En principio, la producción anunció a Limp Bizkit, 311, Yungblud, RiFF RAFF, Ecca Vandal y Slay Squad; sin embargo, Yungblud no se presentará en el concierto en Costa Rica.

En lugar del artista, la organización anunció que será la banda Bullet For My Valentine quienes ocuparán su lugar.

“La organización anuncia una actualización debido a ajustes en la agenda internacional de Yungblud; el artista británico ha cancelado su participación en su gira por Centro y Sudamérica, por lo que no podrá presentarse en Loserville”, explicó ONE en la información de prensa.

Bullet For My Valentine, reconocida banda galesa de metal alternativo con más de dos décadas de trayectoria, múltiples giras mundiales y millones de seguidores alrededor del mundo, ya se prepara para tocar en suelo tico.

“Nos complace contar con Bullet For My Valentine, una agrupación con un legado sólido y una gran conexión con el público del rock y el metal”, manifestó Juan Carlos Campos, productor de Loserville y director de ONE Entertainment.

Devoluciones y atención al público

La productora agregó en el comunicado que, en caso de que alguna persona desee realizar la devolución de su entrada debido al cambio en el line up, podrá gestionarlo directamente escribiendo al correo electrónico servicioclienteseticket@baccredomatic.cr, indicando número de folio de compra.

Después de muchos años de espera, la afamada agrupación Limp Bizkit dará su primer concierto en Costa Rica gracias al festival 'Loserville'. (Archivo)

El tiempo máximo para este trámite es el 25 de noviembre del 2025.

Para quienes no se habían decidido a asistir al Loserville y se emocionaron por la presencia de Bullet For My Valentine, les informamos que todavía quedan entradas a la venta en el sitio eticket.cr. Cabe destacar que solo quedan boletos en la localidad de gramilla y el valor del tiquete es de ¢52.100.