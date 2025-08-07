Viva

¿Quiere ver a Limp Bizkit?, así puede adquirir las entradas

Si quiere disfrutar de la primera presentación de la famosa banda en Costa Rica, preste atención a la siguiente información

EscucharEscuchar
Por Valezka Medina Barrios

El Festival de rock Loserville, encabezado por la banda Limp Bizkit, anunció oficialmente la fecha en que se venderán sus entradas de su esperado show, que se realizará el próximo 2 de diciembre de 2025.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Limp BizkitConcierto internacionalVenta de entradasFestival Loserville
Valezka Medina Barrios

Valezka Medina Barrios

Periodista del área de espectáculos, graduada en periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica y ganadora de la clase 14 de Punto y Aparte en 2023. Creadora de contenido con experiencia en el desarrollo de estrategias de marketing digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.