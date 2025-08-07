¿Quiere ver a Limp Bizkit?, así puede adquirir las entradas

El Festival de rock Loserville, encabezado por la banda Limp Bizkit, anunció oficialmente la fecha en que se venderán sus entradas de su esperado show, que se realizará el próximo 2 de diciembre de 2025.

Las entradas para el evento, que también contará con la participación de 311, Yungblud, RiFF RAFF, Ecca Vandal y Slay Squad, estarán disponibles este viernes 8 de agosto a través de www.eticket.cr, en una preventa exclusiva para clientes American Express (AMEX). Este etapa comenzará a las 10 a. m. y se extenderá hasta el domingo 10 de agosto.

Limp Bizkit estará en Costa Rica el 2 de diciembre, en Parque Viva. (Cortesía para La Nación/Cortesía para La Nación)

Los precios van desde ₡49.500 hasta ₡84.500, sin cargos por servicio. Con el beneficio de Tasa 0 a tres meses de BAC Credomatic, los precios quedarían desde ₡19.300 hasta ₡32.833 al mes.

Por otra parte, la preventa exclusiva para clientes de BAC Credomatic se realizará del lunes 11 al miércoles 13 de agosto.

La venta regular, por su parte, comenzará a partir del 14 de agosto, hasta agotar existencias.

El espectáculo de Limp Bizkit, producido por ONE Entertainment, promete ser una experiencia única, con una producción técnica y artística de primer nivel que busca equipararse a los grandes festivales internacionales.

Detalle de las entradas:

-Precios desde los ₡49.500 en zona 400 y 500 sin cargos por servicio. (₡19.300 al mes con Tasa 0 de BAC Credomatic)

-Golden Circle: desde ₡84.500 sin cargos por servicio (₡32.833 al mes con Tasa 0 de BAC Credomatic).