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Ivy Queen encendió el FIA en La Sabana y confirmó por qué sigue siendo la reina del reguetón

La intérprete fue el plato fuerte de la última jornada del Festival Internacional de las Artes, que se desarrolló este domingo 29 de marzo

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Por Fátima Jiménez
El Festival Internacional de las Artes FIA, realizado en el Parque Metropolitano La Sabana.
Ivy Queen levantó al público en La Sabana durante el cierre del Festival Internacional de las Artes (FIA) 2026, en una noche donde el reguetón se volvió bandera de resistencia y fiesta. (Jorge Navarro)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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