Ivy Queen encendió el FIA en La Sabana y confirmó por qué sigue siendo la reina del reguetón

Ivy Queen levantó al público en La Sabana durante el cierre del Festival Internacional de las Artes (FIA) 2026, en una noche donde el reguetón se volvió bandera de resistencia y fiesta.

Martha Ivelisse Pesante Rodríguez, mejor conocida como Ivy Queen, incendió La Sabana este domingo al cierre del Festival Internacional de las Artes 2026 (FIA). Aunque el show estaba programado para las 8 p. m., La Caballota apareció a las 7:35 p. m. y tomó por sorpresa al público desde el primer segundo.

La boricua irrumpió en el escenario con un atuendo negro adornado con encaje y detalles dorados, deslumbrando bajo una lluvia de gritos y aplausos. “Pura vida Costa Rica”, saludó, levantando su cetro invisible ante un público que ya le juraba lealtad.

La noche inició con una cadena de éxitos —Dime, Cuéntale, Vas a morir— que encendieron La Sabana hasta convertirla en un océano de luces y celulares levantados como antorchas modernas. Ivy Queen no salió al escenario: lo conquistó.

La Sabana, esa planicie verde acostumbrada a maratones y domingos en familia, se transformó en un templo urbano donde miles de voces coreaban bajo una sola consigna: esta noche mandaba la reina. Desde temprano, las luces de los food trucks centelleaban como luciérnagas nerviosas alrededor de un hormiguero de gorras, pestañas postizas y cadenas doradas. El aire traía perfume dulce y amenaza de lluvia; la noche, como Ivy, estaba a punto de soltarse el pelo.

La reina Ivy Queen y su armadura

Cuando las pantallas se encendieron y su silueta apareció, el murmullo se volvió trueno. Ivy emergió vestida de armadura brillante, como si La vida es así no fuera solo una canción, sino el escudo con el que ha aprendido a caminar entre amores rotos y escenarios gigantes. No dio las buenas noches: lanzó un grito que atravesó desde las gradas hasta el rincón más tímido del público, donde aún habitaba quien piensa que el reguetón es territorio masculino. Ese prejuicio duró lo que tarda un beat en estallar.

El concierto tomó un giro divertido cuando Walter Clinton, uno de sus seguidores, subió al escenario. Ivy le tendió el micrófono, pero los nervios le jugaron en contra. “Mano arriba Costa Rica, pura vida y que se sienta… como Walter no cantó, vamos a cantar nosotros”, dijo, desatando nuevas risas y aplausos.

Miles de personas convirtieron la gramilla de La Sabana en pista de baile mientras sonó 'Quiero bailar,' uno de los himnos más coreados del concierto de Ivy Queen en el Festival Internacional de las Artes (FIA) 2026. (Jorge Navarro)

Entonces sonó Quiero bailar. No hizo falta que completara el verso: “Yo quiero bailar, tú quieres sudar…”. La Sabana entera terminó la frase al unísono, convertida en una ola de cuerpos sincronizados. Cada persona era un latido que respondía al suyo. En ese momento, Quiero bailar se volvió una declaración colectiva: no era solo mover la cintura, era moverse sin permiso, sin disculpas, sin miedo. En medio de la multitud, mujeres de todas las edades alzaban el puño, como si Ivy les hubiera prestado su voz de acero.

De la piel a la memoria

A ratos, el concierto se sentía como una reunión entre viejas amigas. Cuando sonó La vida es así, más de una pareja se miró con complicidad o con cuentas pendientes. Unas cantaban con sonrisa liberada; otras, con la herida aún fresca. Ivy la interpretó como quien lee en voz alta una página que ya no duele: cada “mientes tan bien” fue un veredicto firmado años atrás, pero que aún resuena en quienes siguen aprendiendo a irse a tiempo.

Entre canción y canción, caminaba el escenario con la calma de quien sabe que el territorio le pertenece. La Sabana —habitualmente parque, pasto y cielo abierto— se convirtió en su imperio, un terreno de beats donde cada orden suya era obedecida en coro. “Costa Rica, ¿están ready para el perreo?”, lanzó, y la respuesta fue una ola caliente que la empujó a subir el volumen a otro nivel.

Su remix con Bad Bunny de Yo perreo sola desató otro estallido. La Sabana fue una sola voz.

Cuando el viento también baila

El clima jugó su propio papel. Una brisa fría comenzó a recorrer el campo mientras sonaban sus nuevos temas, como si el parque quisiera enfriar la caldera encendida ante el escenario. Cada coro era una catarsis colectiva; cada verso, una pieza de memoria que unía a quienes la escuchan desde los cassettes con quienes la descubrieron en TikTok.

Los celulares dibujaron un cielo paralelo: arriba, estrellas ocultas por el humo y las luces; abajo, pantallas ardientes que intentaban capturar, aunque fuera un instante, el brillo de la corona.

Sobre el escenario y abajo de él, el calor y la cadencia fueron uno durante el cierre del Festival Internacional de las Artes 2020 (FIA) y la gran responsable de la fiesta en La Sabana fue Ivy Queen. (Jorge Navarro)

Cuando parecía que el repertorio había terminado, volvió el rugido: Quiero bailar sonó una vez más y La Sabana se transformó en pista infinita. No había diferencia entre tarimas y gramilla; solo una marea humana girando sobre el mismo eje. Ivy levantó el micrófono hacia el público y dejó que Costa Rica cerrara el estribillo, como si cediera el trono por unos segundos. Pero bastó una mirada suya para recordar que la corona no se presta: se comparte, sí, pero sigue siendo suya.

Cuando las luces se apagaron y el eco del último dembow se disolvió entre los árboles, quedó la sensación de haber asistido a algo más que un concierto: fue una misa del ritmo, una lección de amor propio con base de perreo.

Esta noche, La Sabana dejó de ser parque y se convirtió en confesionario. Y en el centro, Ivy Queen volvió a hacer lo que mejor sabe: recordarle a quien se atreva a dudarlo que en el reguetón, y en la historia misma del género, la reina sigue viva, vigente y más dueña de su trono que nunca.