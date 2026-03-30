FIA 2026: así se despidió La Sabana del encuentro de cultura, arte, risas y mucha diversión

Los más pequeños de las casas disfrutaron con los juegos al aire libre. Niños y niñas tuvieron un acercamiento muy importante al arte y la cultura durante el Festival Internacional de las Artes 2026.

El Festival Internacional de las Artes (FIA) 2026 llegó a su fin este domingo 29 de marzo, tras más de una semana de llenar a San José de cultura. El Parque Metropolitano La Sabana fue el epicentro de la última jornada del encuentro, en el que confluyeron la música, la danza, la gastronomía y hasta los juegos tradicionales.

Como cierre de la gran fiesta, estaba previsto que la reguetonera Ivy Queen pusiera al público a bailar con sus más grandes éxitos, pero previo a su espectáculo, los costarricenses se dejaron encantar por un ambiente lleno de fiesta y alegría, una que se vivió al ritmo de las caras sonrientes de pequeños y grandes que colmaron el pulmón de San José con su presencia.

El FIA dejó una estela de talento con la participación de más de 450 artistas de 12 países invitados que se dieron cita para compartir con los costarricenses. Músicos, acróbatas, bailarines, actores, cantantes y muchos otros representantes nacionales e internacionales se encargaron de dejar un poco de sus pasiones en nuestro país para celebrar una de las fiestas más importantes de la cultura en suelo nacional.

A continuación les presentamos algunas fotografías de la última jornada del FIA 2026.

Para muchas personas, uno de los atractivos más llamativos del Festival Internacional de las Artes fue poder llevar a sus mascotas a disfrutar de las variadas actividades que hubo en La Sabana. (Jorge Navarro)

Los distintos escenarios del Festival Internacional de las Artes recibieron a más de 400 artistas de 12 países. Musicos, bailarines, cantantes, actores y muchos más desde Costa Rica y fuera de nuestras fronteras, se encargaron de encender los espectáculos. (Jorge Navarro)

La tarima principal del Festival Internacional de las Artes albergó conciertos de intérpretes como Mau y Ricky, Ovy on the Drums, Percance, Debi Nova y Sebas Guillem. (Jorge Navarro)

Miles de costarricenses se dieron cita desde temprano este domingo 29 de marzo en La Sabana para aprovechar el último día del Festival Internacional de las Artes. (Jorge Navarro)