Viva

FIA 2026: así se despidió La Sabana del encuentro de cultura, arte, risas y mucha diversión

Este domingo 29 de marzo fue la última jornada del Festival Internacional de las Artes. La Sabana recibió a miles de ticos para festejar

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
El Festival Internacional de las Artes FIA, realizado en el Parque Metropolitano La Sabana.
Los más pequeños de las casas disfrutaron con los juegos al aire libre. Niños y niñas tuvieron un acercamiento muy importante al arte y la cultura durante el Festival Internacional de las Artes 2026. (Jorge Navarro)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Festival Internacional de las ArtesFIAFIA 2026
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.