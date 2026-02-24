¡Llegó la caballota! El FIA 2026 tendrá a estas estrellas latinas como plato fuerte del festival

Ivy Queen es una de las grandes apuestas internacionales del FIA 2026.

El Festival Internacional de las Artes (FIA) vuelve este 2026 al ritmo de reguetón y música latina. Y “¡Quítate tú, que llegó la caballota!”, porque la artista Ivy Queen, dueña de esa icónica frase, fue anunciada como el plato fuerte de la agenda.

Además de la puertorriqueña, el festival que tomará San José del 20 al 29 de marzo contará con Mau y Ricky y Fonseca, así como el productor Ovy On The Drums, quien ha trabajado para grandes estrellas del género urbano.

Todas estas estrellas ya son más que conocidas por el público nacional, pues entre todas (a excepción de Ovy) acumulan un sinfín de presentaciones en suelo tico durante los últimos años.

No obstante, la magia del FIA estará en poder disfrutar de sus conciertos sin tener que costear la entrada

Detalles del FIA

El parque de La Sabana será el epicentro del arte y la cultura. (Mayela López)

La edición 37 del destacado evento cultural estará conformada por 70 actividades artísticas y tendrá la participación de más de 450 artistas nacionales e internacionales provenientes de 12 países.

En esta ocasión, la sede central estará ubicada en el Parque Metropolitano La Sabana, que, desde hace unos años, se ha convertido en punto predilecto para las actividades masivas.

Allí habrá dos tarimas, zona gastronómica, zona infantil, espacios de intervención artística y el Bulevar de Emprendimientos con un total de 100 proyectos culturales, editoriales y artesanales.

Mau y Ricky también aportarán su ritmo latino al FIA 2026. (Rafael Pacheco Granados)

Por otra parte, el Museo de Arte Costarricense, la Antigua Aduana, el Teatro Nacional de Costa Rica, el Teatro Popular Melico Salazar, el Centro de Cine, el Centro Nacional de la Cultura (CENAC) y el Taller Nacional de Danza también albergarán espectáculos.

Según anunció el Ministerio de Cultura, “el 95% de la programación será gratuita o económicamente accesible”; aunque no se detalló qué porcentaje será gratuito y cuál económicamente accesible.

Lo cierto es que las actividades cuya entrada tendrá un costo son las realizadas en teatros y solo serán de acceso gratuito para la población usuaria del IMAS. Adultos mayores y estudiantes recibirán 30% de descuento.

¿Qué más trae el FIA 2026?

El destacado compositor y director de orquesta estadounidense Frank Ticheli tendrá a cargo la inauguración. (Wikimedia Commons)

El domingo 20 de marzo se llevará a cabo la inauguración, liderada por un músico que, aunque no es parte de la música popular, es de gran renombre en su ámbito.

El compositor de música clásica Frank Ticheli aterrizará de Estados Unidos para dirigir una orquesta conformada por integrantes de las bandas nacionales de Costa Rica.

Una vez inaugurado, el público podrá disfrutar de conciertos sinfónicos, espectáculos de calle, teatro contemporáneo y cine internacional. Las proyecciones fílmicas forman parte del proyecto Preámbulo, del Centro de Cine.

En cuanto al ámbito internacional, este año se tendrá como invitado de honor a México, como propuesta de cooperación entre países.

La Fura dels Baus cerrará el FIA 2026. (Facebook)

Fruto de esta iniciativa, se podrá presenciar a Ivonne Mazas dirigir a la Orquesta Sinfónica Juvenil. Ella es una joven mexicana de origen zapoteco, quien cautivó con su historia y temprano talento.

Adrián Oropeza, baluarte del jazz moderno en México, sumará con su batería y composiciones originales a ese sello azteca que se reflejará también en danza folclórica y contemporánea, música, teatro, cine, literatura, artes visuales, gastronomía, talleres y conferencias.

Pero el arte llegará también de otras latitudes. En el cronograma destacan presentaciones de artistas y grupos de países como Suecia, Venezuela, Grecia, Noruega y Chile.

Fonseca se presentará una vez más en Costa Rica. Esta vez será gratuito, en el marco del FIA 2026. (Rafael Pacheco Granados)

De hecho, el FIA dirá adiós el 29 de marzo con sabor a España y Costa Rica. La reconocida compañía española, La Fura dels Baus, tiene a su cargo el acto de clausura, en el que presentará la obra RECONEC.

Este montaje del grupo ibérico, de prestigio mundial en el teatro físico y el arte indisciplinario, se realizará en colaboración con 70 artistas costarricenses. La puesta en escena es una combinación de teatro, música, tecnología y hasta participación ciudadana, la cual, promete la organización será “uno de los momentos más memorables del festival”.

Próximamente, el Ministerio de Cultura pondrá a disposición el cronograma completo del FIA 2026 a través de redes sociales.