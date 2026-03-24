Esto es lo que no puede perderse de La Fura del Baus en el FIA

El Festival Internacional de las Artes (FIA) vive plenamente su segunda semana, pero es hora de que usted vaya planificando su asistencia a la clausura. El espectáculo de cierre estará a cargo de la legendaria compañía española La Fura dels Baus, que desde 1979 ha estado convenciendo a sus espectadores de lo imposible.

La inclasificable agrupación se ha presentado antes en el FIA (2000, 2011), pero siempre traen espectáculos distintos. En esta ocasión será RECONEC, que integrará a más de 70 artistas costarricenses y combina teatro, música, tecnología y participación ciudadana.

De acuerdo con el sitio web de la compañía, RECONEC se define como “un rito contemporáneo inventado, una celebración simbólica que conecta al ser humano con la naturaleza”.

En este espectáculo dirigido por Pep Gatell, “los constructores de gigantes evocan, a través del fuego y la acción colectiva, el vínculo ancestral con los cielos, origen mítico de las piezas que permiten erigir una figura colosal: la Naturaleza, también conocida como el Señor de los Bosques o Sibú, en resonancia con las cosmovisiones indígenas”, explican.

La presentación única será el domingo 29 de marzo a las 6:30 p. m. en La Sabana, núcleo de las actividades del FIA.

El trabajo de La Fura dels Baus se caracteriza por la integración de teatro físico, tecnología y participación del público en montajes que desbordan el escenario tradicional. Desde su irrupción en la escena europea en los años 80, el colectivo ha desarrollado espectáculos que combinan estructuras industriales, proyecciones audiovisuales, música en vivo y acción performática en espacios no convencionales.