Áncora

Esto es lo que no puede perderse de La Fura del Baus en el FIA

La legendaria agrupación de teatro físico estrena su espectáculo ‘RECONEC’, con 70 artistas costarricenses en escena.

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Por Fernando Chaves Espinach
Montaje de la compañía La Fura del Baus, compañía española fundada en 1979.
Montaje de la compañía La Fura del Baus, compañía española fundada en 1979. ( La Fura dels Baus/Cortesía de La Fura dels Baus)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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