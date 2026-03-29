FIA 2026: fotos de la jornada sabatina de arte y cultura en La Sabana

El clima se prestó para que el público disfrutara de las diferentes actividades artísticas y culturales que se presentaron en el espacio al aire libre en San José. Niños, jóvenes, adultos, familias, amigos y parejas gozaron de juegos tradicionales, conciertos, espectáculos, comidas, bebidas y una amplia oferta de artesanías que estaban disponibles en varios puntos del espacio.
Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.
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