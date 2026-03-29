FIA 2026: fotos de la jornada sabatina de arte y cultura en La Sabana

México es el país invitado del Festival Internacional de las Artes 2026 (FIA). Este sábado los bailes y la música azteca llenaron La Sabana.

Alegría, música, bailes, color, diversión y mucha comida fueron los grandes protagonistas de la penúltima jornada del Festival Internacional de las Artes 2026 (FIA), que se desarrolló este sábado 28 de marzo en el Parque Metropolitano La Sabana.

El clima se prestó para que el público disfrutara de las diferentes actividades artísticas y culturales que se presentaron en el espacio al aire libre en San José. Niños, jóvenes, adultos, familias, amigos y parejas gozaron de juegos tradicionales, conciertos, espectáculos, comidas, bebidas y una amplia oferta de artesanías que estaban disponibles en varios puntos del espacio.

México es el país invitado de esta edición del encuentro artístico y, al caer la tarde, uno de los escenarios principales recibió una presentación de baile y música representativa del país azteca.

Este domingo continúan las actividades y el gran cierre del festival estará a cargo del concierto que presentará la cantante Ivy Queen a partir de las 8 p. m.

A continuación les mostramos algunas de las fotografías que dejó la jornada sabatina del FIA.

En el Festival Internacional de las Artes (FIA), varios artesanos costarricenses expusieron sus creaciones. Detalles hechos a mano y con mucho talento engalanaron La Sabana. (John Durán)

Con trajes tradicionales y maquillajes al estilo de las icónicas catrinas, estas artistas mexicanas se presentaron en el Festival Internacional de las Artes (FIA). (John Durán)

Este sábado 28 de marzo La Sabana se convirtió en el epicentro del arte, la cultura y, por supuesto, la buena gastronomía, durante la penúltima jornada del Festival Internacional de las Artes (FIA). (John Durán)

El público que asistió al Festival Internacional de las Artes se apuntó a disfrutar de juegos tradicionales. Grandes y chicos gozaron al máximo de la tarde de este sábado. (John Durán)

Los escenarios de los conciertos del Festival Internacional de las Artes (FIA) recibieron a público desde tempranas horas. Muchos se acercaron con buen tiempo para elegir un espacio para disfrutar de los conciertos. (John Durán)

Las familias disfrutaron de los juegos al aire libre con los más pequeños de la casa. Los padres aprovecharon para sacar al niño que llevan dentro con juegos como saltar la cuerda. (John Durán)

Los niños se divirtieron al máximo con las diferentes actividades al aire libre que ofreció el Festival Internacional de las Artes (FIA) este sábado. (John Durán)