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FIA 2026: fotos de la jornada sabatina de arte y cultura en La Sabana

Este sábado 28 de marzo se celebró la penúltima jornada del Festival Internacional de las Artes en el parque josefino. Aquí le mostramos algunas estampas que dejó el encuentro

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Por Jessica Rojas Ch.
El Festival Internacional de las Artes (FIA) 2026
México es el país invitado del Festival Internacional de las Artes 2026 (FIA). Este sábado los bailes y la música azteca llenaron La Sabana. (John Durán)







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Festival Internacional de las ArtesFIAFIA 2026
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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