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FIA 2026: agenda de actividades, detalles y todo lo que debe saber del festival

Este viernes 20 de marzo inicia el Festival Internacional de las Artes con espectáculos en La Sabana y otras sedes en San José

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Por Jessica Rojas Ch. y Juan Pablo Sanabria
02/03/2023 Estadio Nacional. El epicentro del reguetón en Costa Rica tuvo como máximos exponentes a los internacionales a Ryan Castro, Ivy Queen y Don Omar. Pero antes participaron los artistas costarricenses Kavvo, el DJ Johnny, Gimario y Toledo. La fiesta de la música urbana llenó de emoción y alegría el recinto de La Sabana, donde cientos de fans bailaron y gozaron en el Urban Fest 2024. Foto: Rafael Pacheco Granados
La reguetonera Ivy Queen será la encargada del concierto de cierre del Festival Internacional de las Artes (FIA) 2026. La Caballota se presentará en La Sabana. (Archivo)







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Festival Internacional de las Artes 2026FIAFIA 2026
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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