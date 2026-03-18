FIA 2026: agenda de actividades, detalles y todo lo que debe saber del festival

La reguetonera Ivy Queen será la encargada del concierto de cierre del Festival Internacional de las Artes (FIA) 2026. La Caballota se presentará en La Sabana.

La fiesta del arte y la cultura en Costa Rica está lista con una programación cargada de alegría, muchas actividades al aire libre y también en recintos especiales. A partir de este viernes 20 de marzo se celebrará la edición 37 del Festival Internacional de las Artes (FIA), que tendrá como sede principal el parque metropolitano La Sabana, pero que albergará shows en otros puntos de San José.

Con México como país invitado y muchos espectáculos de artistas costarricenses, el FIA tendrá conciertos, danza, pasarelas de moda, cine, teatro, literatura y mucho más.

La reguetonera Ivy Queen, los hermanos Mau y Ricky, el colombiano Fonseca y el productor Ovy On the Drums son parte del cartel de conciertos internacionales que, junto a los espectáculos costarricenses de Debi Nova, Felipe Fournier, Sebas Guillem y Stephie Davis, coronan las más 70 actividades del FIA, que protagonizarán más de 450 artistas, provenientes de 12 países.

En La Sabana habrá dos tarimas, zona gastronómica, zona infantil, espacios de intervención artística y el Bulevar de Emprendimientos, con un total de 100 proyectos culturales, editoriales y artesanales.

La cantautora costarricense Debi Nova tomará el escenario principal de La Sabana este domingo 23 de marzo como parte de los espectáculos musicales del FIA 2026. (Archivo)

Otros espacios josefinos como el Museo de Arte Costarricense, la Antigua Aduana, el Teatro Nacional de Costa Rica, el Teatro Popular Melico Salazar, el Centro de Cine, el Centro Nacional de la Cultura (Cenac) y el Taller Nacional de Danza también albergarán espectáculos.

El 95% de las actividades son gratuitas. Las que tendrán un costo de entrada son las que se presentan en teatros.

La inauguración del FIA será el viernes 20, con un show que presentará el compositor estadounidense de música clásica Frank Ticheli, quien será el director de una orquesta conformada por varios músicos nacionales. Este recital será a las 8 p. m. en la tarima principal.

A continuación les presentamos la programación completa del FIA 2026.

Agenda del Festival Internacional de las Artes (FIA):

Viernes 20 de marzo

La Sabana

6 p. m.: Música/Orquesta Sol Magenta en tarima Conexiones.

​7 p. m.: Música/ DJ Pink Noise en tarima Conexiones.

8 p. m.: Música/ Selección Nacional de Bandas, con Frank Ticheli como director invitado. Disfrute el show en la tarima Principal.

Teatro Popular Melico Salazar

6 p. m.: Teatro de Centroamérica/ Lagartijas tiradas al sol.

​Teatro Nacional, Sala Principal

6 p. m.: Teatro/ Perderse: Una visita a La Vorágine, de Petra Teatro.

​Teatro Nacional, Sala Vargas Calvo

8 p. m.: Teatro/ La mujer y el esqueleto (obra ganadora del Concurso Nacional de Dramaturgia 2025).

Sábado 21 de marzo

La Sabana – Bosque / Zona infantil

12 m. a 1 p. m.: Teatro/ La chef Pipa, de la Compañía Coma 14.

​La Sabana – Zona Multiuso

1 p. m.: Danza/ Espectáculo Batalla de Rap, del grupo Plaza Mayor.

​Teatro Nacional, Foyer

4 p. m.: Música/ Recital de Jazz, de Minor Sing.

​Museo de Arte Costarricense, Sala Murales

4 p. m.: Danza/ Camille, de Colectivo Priekopnik Veverička.

​La Sabana – Alrededores

4:30 p. m.: Espectáculo de calle/ Paso Cimarrón, de El Arrabal Centro Cultural.

​La Sabana – Tarima Conexiones

5 p. m.: Música/ Mike Joseph.

​6:30 p. m.: Música/ Kobo Town.

​Teatro Nacional, Sala Principal

7 p. m.: Teatro/Habitación Macbeth, de Pompeyo Audivert.

​La Sabana – Tarima Principal

7:30 p. m.: Música/ Ovy On The Drums.

​9 p. m.: Música/ Concierto internacional con Mau y Ricky.

​Teatro Vargas Calvo

8 p. m.: Teatro/ Espectáculo La mujer y el esqueleto.

​Domingo 22 de marzo

La Sabana – Alrededores

10 a. m.: Música/ Banda Cedes Don Bosco.

​11 a. m., 2 p. m. y 4 p. m.: Espectáculo de calle/ La pequeña carroza de burbujas gigantes, de Big Bang Circo & Bienestar.

​La Sabana – Bosque / Zona infantil

11:30 a. m. y 4:30 p. m.: Música/ Pekabu , de Divadlo Štúdio Tanca

, de Divadlo Štúdio Tanca ​1 p. m.: Música/Coro Los niños cantores de Guararí, SINEM.

​La Sabana – Zona Multiuso

3 p. m.: Literatura/ Poesía y micrófono abierto, con Brenda Ríos.

​Teatro Nacional, Foyer

3 p. m.: Música/ Early Music From The Mediterranean, con Ex Silentio.

​Museo de Arte Costarricense

5 p. m.: Danza/Sympoiesis, Alebrije – Rocío Luna.

​Teatro Nacional, Sala Principal

5 p.m.: Teatro/Habitación Macbeth, de Pompeyo Audivert.

​Teatro Vargas Calvo

5 p. m.: Teatro/ Espectáculo La mujer y el esqueleto.

​La Sabana – Tarima Conexiones

5:30 p. m.: Música/ Di Caribbean Kween Show, con Stephie Davis.

​CENAC

6 p. m.: Teatro/ Fritzl Agonista, Emilio García Wehbi.

​Teatro Popular Melico Salazar

6:30 p. m.:Teatro/Mantener el juicio, de Petra teatro (evento con costo).

​La Sabana – Tarima Principal

6:30 p. m.: Música/ Concierto con Debi Nova.

​8 p. m.: Música/Jenny Berggren de Ace of Base.

​Lunes 23 de marzo

Museo Nacional

10 a. m.: Literartura/Donación de Libros FCE, Fondo de Cultura Económica.

​Centro de Cine

10 a.m.: Cine/ Filme Soy Frankelda .

. ​1:30 p. m.: Cine/ Filme La Raya.

​La Sabana – Tarima Conexiones

6:30 p. m.: Música/Concierto de música zapoteca, con Ivonne Mazas y Banda de Conciertos de San José.

La Sabana – Tarima Principal

7:30 p. m.: Música/ Show de Ana Tijoux.

​Teatro Nacional, Sala Principal

8 p. m.: Danza/ La Wagner, de Pablo Rotemberg.

​Martes 24 de marzo

CENAC

10 a. m. a 2 p. m.: Teatro/ 7º EIPE, Encuentro Iberoamericano de Productores Escénicos.

​Teatro Nacional, Sala Principal

6 p. m.: Teatro/ Montaje Errantes: viaje a la memoria onírico.

​Instituto Cultural de México

6 p. m.: Conferencia El mezcal en la cultura mexicana, de Mtra. Reyna Sánchez.

​La Sabana – Tarima Principal

7 p. m.: Música/Purahéi Soul.

​8 p. m.: Música/ Tributo a las leyendas de la salsa, con la Orquesta Sinfónica Juvenil (Costa Rica, EE.UU. y Caribe).

​Miércoles 25 de marzo

CENAC

10 a. m. a 2 p. m.: Teatro/ 7º EIPE, Encuentro Iberoamericano de Productores Escénicos.

​Teatro Vargas Calvo

5 p. m.: Danza/Meridiano: evocaciones performáticas del naufragio, con Sergio Lima.​

Centro de Cine, Sala Gómez Miralles

7 p. m.: Cine/ Proyección del filme Sentimental Value.

​La Sabana – Tarima Conexiones

7:30 p. m.: Música/ Show de Mazzk.

​8:30 p. m.: Música/ Concierto con Sebas Guillem.

​Museo de Arte Costarricense, Jardín de Esculturas

8 p. m.: Música/Supermambo Listening Party, con Felipe Fournier y Jeremy Bosch.

​Jueves 26 de marzo

CENAC

10 a. m. a 2 p. m.: Teatro/7º EIPE, Encuentro Iberoamericano de Productores Escénicos.

​Antigua Aduana

2 p. m. a 8:30 p. m.: Moda/ Pasarelas de la Semana de la Moda Costa Rica.

​La Sabana – Tarima Conexiones

5:30 p. m.: Música/ Show de Isla Tambor.

​7 p. m.: Música/ Los Pream.

​La Sabana – Alrededores

6 p. m.: Espectáculo de calle/Banda Comunal de Orotina.

​Centro de Cine, Sala Gómez Miralles

7 p. m.: Cine/ Exhibición del filme The Birdcage.

​Teatro Popular Melico Salazar

7 p. m.: Teatro/ Montaje Algodón de azúcar, de Gabriela Ochoa.

​La Sabana – Tarima Principal

8 p. m.: Música/ Espectáculo Supermambo, de Felipe Fournier y Jeremy Bosch.

​Viernes 27 de marzo

La Sabana – Bosque / Zona infantil

11 a. m. a 4 p. m.: Literatura/Bibliobús SINABI.

​Teatro Popular Melico Salazar

12 m. a 8:30 p. m.: Teatro/ Parásitos: La imprevista mutación de los espacios, de Omar Argentino y Romina Coccio.

​Antigua Aduana

2 p. m. a 8:30 p. m.: Moda/ Pasarelas de la Semana de la Moda Costa Rica.

​Casa del Cuño

5 p. m.: Artes visuales/ Happening Acción Viva, de Elena Martínez.

​La Sabana – Tarima Conexiones

5:30 p. m.: Música/ Show de PaluSanto.

​7 p. m.: Música/ Concierto musical de jazz, con Adrián Oropeza.

​Museo de Arte Costarricense

5:30 p. m.: Literatura/ Presentación de libro Episodios de la revolución mexicana, de Editorial Costa Rica.

​Museo Calderón Guardia

6 p. m.: Literatura/ Presentación del libro Modos de investigar un libro, de Ana Lucía Piñán y Josefina Zuain.

​La Sabana – Alrededores

6:30 p. m., 8 p. m. y 10 p. m.: Danza/ Truck, Bridgman Packer Dance.

​Centro de Cine, Sala Gómez Miralles

7 p. m.: Cine/ Proyección del filme Volveréis.

Teatro Popular Melico Salazar

7 p. m.: Teatro: Montaje Algodón de azúcar, de Gabriela Ochoa.

​Teatro Nacional, Sala Principal

8 p. m.: Música/ Orquesta Sinfónica Nacional, Temporada 2026.

La Sabana – Tarima Principal

8:30 p. m.: Música/ Concierto del colombiano Fonseca.

Sábado 28 de marzo

La Sabana – Bosque / Zona infantil

11 a. m. a 4 p. m.: Literatura/Bibliobús SINABI.

​La Sabana – Zona Multiuso

11 a. m. a 4 p. m.: Música/ Camerata y Coro de bronces de Grecia, SINEM.

​Antigua Aduana

2 p. m. a 8:30 p. m.: Moda/Pasarelas de la Semana de la Moda Costa Rica.

​La Sabana – Alrededores

2 p. m.: Espectáculo de calle/Paso Cimarrón, de El Arrabal Centro Cultural.

​La Sabana – Tarima Principal

2 p. m.: Danza/ México Bello , Ballet de Espectáculos Libertadores – Centro de Artes Alex Bermúdez.

, Ballet de Espectáculos Libertadores – Centro de Artes Alex Bermúdez. ​8:30 p. m.: Música/ Percance, concierto por su 20 aniversario.

​Centro de Cine, Sala Gómez Miralles

4 p. m.: Cine/ Proyección de la película Flow .

. ​7 p. m.: Cine/ Filme Querido trópico.

​Museo de Arte Costarricense, Jardín de Esculturas

4 p. m.: Danza/ La puerta roja, de Danza Universitaria.

​La Sabana – Tarima Conexiones

5 p. m.: Música/ Orquesta Sinfónica Mata de Plátano y Camerata Parque La Libertad, SINEM.

7:30 p. m.: Música/ Show de DJ In Betwin.

​Teatro Popular Melico Salazar

7 p. m.: Danza/ Espectáculo Con_Pulsión del Taller Nacional de Danza.

Teatro Nacional, Sala Principal

7 p. m.: Música/ Show Fiesta Cabaretera, de Astrid Hadad.

​Domingo 29 de marzo

La Sabana – Zona/Bosque infantil

10 a. m.: Danza/ Montaje Intervención , de la Compañía Nacional de Danza.

, de la Compañía Nacional de Danza. ​11 a. m. a 4 p. m.: Literatura/ Bibliobús SINABI.

​Teatro Nacional, Sala Principal

10:30 a. m.: Música/ Recital de la Orquesta Sinfónica Nacional, Temporada 2026.

​La Sabana – Alrededores

2 p. m.: Espectáculo de calle/ Paso Cimarrón, del Arrabal Centro Cultural.

del Arrabal Centro Cultural. ​4 p.m.: Danza/ Muestra del taller Al Relente, Mari Paula Ferreira.

Mari Paula Ferreira. 9 p. m.: Espectáculo de calle/ Espectáculo Reconec, de La Fura dels Baus.

​Antigua Aduana

2 p. m. a 8:30 p. m.: Moda/ Pasarelas de Semana de la Moda Costa Rica.

La Sabana – Tarima Conexiones

5:30 p. m.: Danza/Swing Criollo, de Corporación Artística Chocolate.

​6:30 p. m.: Música/Concierto con Marta Gómez.

​La Sabana – Tarima Principal

4:30 p. m.: Música/ Concierto con Monsieur Periné.

8 p. m.: Música/ Concierto de cierre con Ivy Queen.

​Actividades de todos los días

Jardín de Esculturas, Museo de Arte Costarricense

10 a. m. a 5 p. m.: Artes visuales/ Exposición fotográfica Mujeres por mujeres.

​Alrededores de La Sabana

10 a. m. a 10 p. m.: Artes visuales/ Exposición fotográfica de Mariana Yampolsky.

​9 a. m. a 10 p. m.: Bosque de la Memoria FIA.

​Instituto Cultural de México

8 a. m. a 5 p. m.: Artes visuales/ Llanero, exposición de Demián Flores.

​Casa del Cuño (24 al 27 de marzo)

Artes visuales/ Exposición Documentos de resistencia y abrigo: Intervención.

​Bulevar de Emprendedores

Feria de emprendedores: lunes a viernes 5 p. m. a 10 p. m.; sábado y domingo 11 a. m. a 10 p. m.

Zona de comidas, Food Trucks