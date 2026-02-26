Viva

¿Rubén Blades viene al FIA 2026? Esto dice la organización

En las últimas horas, las redes sociales se han llenado de publicaciones que anuncian la supuesta llegada del panameño al país

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez y Juan Pablo Sanabria
Rubén Blades cantante
Rubén Blades, el reconocido cantautor panameño, participará en el FIA, aunque no de forma presencial ni con un concierto. (Mayela López )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rubén BladesFIA 2026Festival Internacional de las Artes
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.