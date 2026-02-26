¿Rubén Blades viene al FIA 2026? Esto dice la organización

Rubén Blades, el reconocido cantautor panameño, participará en el FIA, aunque no de forma presencial ni con un concierto.

En las últimas horas circularon publicaciones en distintos medios que informan que Rubén Blades, el reconocido cantautor y músico panameño, se presentará en el Festival Internacional de las Artes (FIA). Sin embargo, esta información no es correcta.

La confusión surgió porque en el FIA 2026 se realizará la presentación de Super Mambo, un cómic creado por los costarricenses Felipe Fournier y Edgardo Miranda en colaboración con el propio Blades.

Aunque el artista participó en el proyecto, no estará presente físicamente ni ofrecerá un concierto durante el festival.

El Ministerio de Cultura confirmó a La Nación que esa será la única participación del panameño en la programación oficial. En efecto, no está contemplada ninguna presentación musical de Blades en el evento.

Aunque el intérprete de Pedro Navaja continúa activo en los escenarios, ya tiene anunciada su próxima retirada. Según adelantó, 2027 será su último año de giras y conciertos, y planea radicarse de forma más permanente en Panamá a partir de 2028.

¿Qué artistas sí están confirmados para el FIA 2026?

El cartel de esta edición contará con figuras internacionales como Ivy Queen, Mau y Ricky, Fonseca y el reconocido productor Ovy On The Drums, quien suele colaborar con grandes nombres del género urbano.

El Festival Internacional de las Artes 2026 se celebrará del 20 al 29 de marzo en el Parque Metropolitano La Sabana, sede habitual de las actividades masivas en los últimos años.

En su edición número 37, el evento también ofrecerá una zona gastronómica, espacios infantiles, áreas de intervención artística y el tradicional Bulevar de Emprendimientos, que reunirá más de 100 proyectos culturales, editoriales y artesanales.