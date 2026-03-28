FIA 2026: agenda de actividades del último fin de semana del festival

El Festival Internacional de las Artes 2026 (FIA) llega a su fin este sábado 28 y domingo 29 de marzo con una agenda cargada de actividades artísticas y musicales, las cuales tendrán como gran cierre el concierto de la reguetonera Ivy Queen.
A continuación les presentamos la programación de los dos últimos días del FIA, para que no pierda detalle:
Sábado 28 de marzo
La Sabana – Bosque / Zona infantil
- 11 a. m. a 4 p. m.: Literatura/Bibliobús SINABI.
La Sabana – Zona Multiuso
- 11 a. m. a 4 p. m.: Música/ Camerata y Coro de bronces de Grecia, SINEM.
Antigua Aduana
- 2 p. m. a 8:30 p. m.: Moda/Pasarelas de la Semana de la Moda Costa Rica.
La Sabana – Alrededores
- 2 p. m.: Espectáculo de calle/Paso Cimarrón, de El Arrabal Centro Cultural.
La Sabana – Tarima Principal
- 2 p. m.: Danza/México Bello, Ballet de Espectáculos Libertadores – Centro de Artes Alex Bermúdez.
- 8:30 p. m.: Música/ Percance, concierto por su 20 aniversario.
Centro de Cine, Sala Gómez Miralles
- 4 p. m.: Cine/ Proyección de la película Flow.
- 7 p. m.: Cine/ Filme Querido trópico.
Museo de Arte Costarricense, Jardín de Esculturas
- 4 p. m.: Danza/ La puerta roja, de Danza Universitaria.
La Sabana – Tarima Conexiones
- 5 p. m.: Música/ Orquesta Sinfónica Mata de Plátano y Camerata Parque La Libertad, SINEM.
- 7:30 p. m.: Música/ Show de DJ In Betwin.
Teatro Popular Melico Salazar
- 7 p. m.: Danza/ Espectáculo Con_Pulsión del Taller Nacional de Danza.
Teatro Nacional, Sala Principal
- 7 p. m.: Música/ Show Fiesta Cabaretera, de Astrid Hadad.
Domingo 29 de marzo
La Sabana – Zona/Bosque infantil
- 10 a. m.: Danza/ Montaje Intervención, de la Compañía Nacional de Danza.
- 11 a. m. a 4 p. m.: Literatura/ Bibliobús SINABI.
Teatro Nacional, Sala Principal
- 10:30 a. m.: Música/ Recital de la Orquesta Sinfónica Nacional, Temporada 2026.
La Sabana – Alrededores
- 2 p. m.: Espectáculo de calle/ Paso Cimarrón, del Arrabal Centro Cultural.
- 4 p.m.: Danza/ Muestra del taller Al Relente, Mari Paula Ferreira.
- 9 p. m.: Espectáculo de calle/ Espectáculo Reconec, de La Fura dels Baus.
Antigua Aduana
- 2 p. m. a 8:30 p. m.: Moda/ Pasarelas de Semana de la Moda Costa Rica.
La Sabana – Tarima Conexiones
- 5:30 p. m.: Danza/Swing Criollo, de Corporación Artística Chocolate.
- 6:30 p. m.: Música/Concierto con Marta Gómez.
La Sabana – Tarima Principal
- 4:30 p. m.: Música/ Concierto con Monsieur Periné.
- 8 p. m.: Música/ Concierto de cierre con Ivy Queen.