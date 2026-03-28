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FIA 2026: agenda de actividades del último fin de semana del festival

Este 28 y 29 de marzo será la última oportunidad para disfrutar de conciertos y presentaciones artísticas en La Sabana y San José

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Por Jessica Rojas Ch.
Festival Internacional de las Artes FIA 2026
Festival Internacional de las Artes FIA 2026 (Captura/La Nación)







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Festival Internacional de las ArtesFIA 2026
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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