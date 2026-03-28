FIA 2026: agenda de actividades del último fin de semana del festival

El Festival Internacional de las Artes 2026 (FIA) llega a su fin este sábado 28 y domingo 29 de marzo con una agenda cargada de actividades artísticas y musicales, las cuales tendrán como gran cierre el concierto de la reguetonera Ivy Queen.

A continuación les presentamos la programación de los dos últimos días del FIA, para que no pierda detalle:

Sábado 28 de marzo

La Sabana – Bosque / Zona infantil

11 a. m. a 4 p. m.: Literatura/Bibliobús SINABI.

​La Sabana – Zona Multiuso

11 a. m. a 4 p. m.: Música/ Camerata y Coro de bronces de Grecia, SINEM.

​Antigua Aduana

2 p. m. a 8:30 p. m.: Moda/Pasarelas de la Semana de la Moda Costa Rica.

​La Sabana – Alrededores

2 p. m.: Espectáculo de calle/Paso Cimarrón, de El Arrabal Centro Cultural.

​La Sabana – Tarima Principal

2 p. m.: Danza/ México Bello , Ballet de Espectáculos Libertadores – Centro de Artes Alex Bermúdez.

, Ballet de Espectáculos Libertadores – Centro de Artes Alex Bermúdez. ​8:30 p. m.: Música/ Percance, concierto por su 20 aniversario.

​Centro de Cine, Sala Gómez Miralles

4 p. m.: Cine/ Proyección de la película Flow .

. ​7 p. m.: Cine/ Filme Querido trópico.

​Museo de Arte Costarricense, Jardín de Esculturas

4 p. m.: Danza/ La puerta roja, de Danza Universitaria.

​La Sabana – Tarima Conexiones

5 p. m.: Música/ Orquesta Sinfónica Mata de Plátano y Camerata Parque La Libertad, SINEM.

7:30 p. m.: Música/ Show de DJ In Betwin.

​Teatro Popular Melico Salazar

7 p. m.: Danza/ Espectáculo Con_Pulsión del Taller Nacional de Danza.

Teatro Nacional, Sala Principal

7 p. m.: Música/ Show Fiesta Cabaretera, de Astrid Hadad.

El concierto del cierre del Festival Internacional de las Artes (FIA) 2026 estará a cargo de la reguetonera Ivy Queen, quien se presentará el domingo por la noche en La Sabana. (Archivo)

​Domingo 29 de marzo

La Sabana – Zona/Bosque infantil

10 a. m.: Danza/ Montaje Intervención , de la Compañía Nacional de Danza.

, de la Compañía Nacional de Danza. ​11 a. m. a 4 p. m.: Literatura/ Bibliobús SINABI.

​Teatro Nacional, Sala Principal

10:30 a. m.: Música/ Recital de la Orquesta Sinfónica Nacional, Temporada 2026.

​La Sabana – Alrededores

2 p. m.: Espectáculo de calle/ Paso Cimarrón, del Arrabal Centro Cultural.

del Arrabal Centro Cultural. ​4 p.m.: Danza/ Muestra del taller Al Relente, Mari Paula Ferreira.

Mari Paula Ferreira. 9 p. m.: Espectáculo de calle/ Espectáculo Reconec, de La Fura dels Baus.

​Antigua Aduana

2 p. m. a 8:30 p. m.: Moda/ Pasarelas de Semana de la Moda Costa Rica.

La Sabana – Tarima Conexiones

5:30 p. m.: Danza/Swing Criollo, de Corporación Artística Chocolate.

​6:30 p. m.: Música/Concierto con Marta Gómez.

​La Sabana – Tarima Principal