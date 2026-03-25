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Hace 20 años este artista debutó en el FIA: hoy vuelve con algo que nadie esperaba

El músico costarricense Felipe Fournier presentará en el Festival Internacional de las Artes una propuesta en la que ha trabajado por ocho años

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Por Jessica Rojas Ch.
Felipe Fournier, músico costarricense
El vibrafonista costarricense Felipe Fournier, ganador del Latin Grammy, regresará al Festival Internacional de las Artes (FIA) con una propuesta novedosa que combina un cómic, salsa y hasta a Rubén Blades. (Rafael Pacheco)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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