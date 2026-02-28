Viva

Rubén Blades hace fuerte e importante aclaración sobre el Festival Internacional de las Artes de Costa Rica

El artista utilizó sus redes sociales para emitir un mensaje respecto a una información errónea

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch., Fátima Jiménez , y Juan Pablo Sanabria
Rubén Blades cantante
En octubre del 2024 el salsero panameño Rubén Blades se presentó en concierto en Costa Rica. Esa vez el escenario que lo recibió fue el Teatro Nacional. (Mayela López/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rubén BladesFestival Internacional de las ArtesFIA
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.