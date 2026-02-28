Rubén Blades hace fuerte e importante aclaración sobre el Festival Internacional de las Artes de Costa Rica

En octubre del 2024 el salsero panameño Rubén Blades se presentó en concierto en Costa Rica. Esa vez el escenario que lo recibió fue el Teatro Nacional.

Desde que se anunciaron los artistas y actividades del Festival Internacional de las Artes (FIA), en varios medios y en redes sociales circuló la información errónea de que el panameño Rubén Blades se presentaría en el marco del encuentro artístico. La noticia llamó tanto la atención que el propio salsero tuvo que realizar una importante y fuerte aclaración al respecto.

La confusión surgió porque en el FIA 2026 se realizará la presentación de Super Mambo, un cómic creado por los costarricenses Felipe Fournier y Edgardo Miranda en colaboración con el propio Blades.

Ante la información incorrecta, Blades utilizó sus redes sociales para aclarar: “Aunque visitar Costa Rica (en donde tengo gran cantidad de colegas amigos y un público fiel) es un enorme placer, no será esta la oportunidad, pero sí espero volver pronto”, escribió el ícono de la música latinoamericana en su perfil de Instagram.

Además, agregó que está enterado de que Fournier sí es parte del cartel de artistas y que recomienda al público seguir su trabajo y también el de Jeremy Bosch, con quienes trabajó en la producción Super Mambo.

“Agradecemos a los organizadores aclarar públicamente que no seré parte de la programación del FIA 2026”, concluyó Blades su mensaje.

¿Qué artistas sí están confirmados para el FIA 2026?

El cartel de esta edición contará con figuras internacionales como Ivy Queen, Mau y Ricky, Fonseca y el reconocido productor Ovy On The Drums, quien suele colaborar con grandes nombres del género urbano.

El vibrafonista costarricense Felipe Fournier, ganador del Latin Grammy, sí se presentará en el Festival Internacional de las Artes. Su carrera es apreciada y reconocida por el propio Rubén Blades. (José Cordero/Archivo)

El FIA 2026 se celebrará del 20 al 29 de marzo en el Parque Metropolitano La Sabana, sede habitual de las actividades masivas en los últimos años.

En su edición número 37, el evento también ofrecerá una zona gastronómica, espacios infantiles, áreas de intervención artística y el tradicional Bulevar de Emprendimientos, que reunirá más de 100 proyectos culturales, editoriales y artesanales.