Viva

Ivy Queen en el FIA 2026: sabor desde Honduras, perritos y familias unidas se prepararon para la Caballota

Bajo el atardecer de La Sabana, los brillos, risas y ‘outfits’ con pedrería anunciaban lo que se venía: todos esperaban a la reina del reguetón

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
El Festival Internacional de las Artes FIA, realizado en el Parque Metropolitano La Sabana.
Bajo el cielo anaranjado de La Sabana, Mónica y sus amigos esperaban a Ivy Queen, como si aguardaran el momento exacto en que la reina del reguetón encendiera la noche con su fuego en el Festival Internacional de las Artes (FIA). (Jorge Navarro)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ivy QueenLa SabanaFestival Internacional de las ArtesFIAFIA 2026
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.