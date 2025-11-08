Viva

Ítalo Marenco conmueve al recordar a su madre, la actriz Roxana Campos, a cinco años de su fallecimiento

La actriz falleció en 2020 tras una larga batalla contra el cáncer. ‘Hoy te extraño más que nunca’, escribió Marenco

Por Fiorella Montoya
El presentador Ítalo Marenco enumeró lo que más extraña de su madre, Roxana Campos.
El presentador Ítalo Marenco enumeró lo que más extraña de su madre, Roxana Campos, cinco años después de su fallecimiento. (Instagram/Instagram)







