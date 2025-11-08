Ítalo Marenco conmueve al recordar a su madre, la actriz Roxana Campos, a cinco años de su fallecimiento

Ítalo Marenco tocó las fibras más sensibles de sus seguidores con un conmovedor mensaje la mañana de este sábado 8 de noviembre, día en que su madre, la actriz Roxana Campos, cumple cinco años de fallecida.
En una publicación con varias fotografías, donde se ve al presentador sonriendo en varias actividades junto a su madre, compartió unas emotivas palabras evocando su relación.
“Hola mami, la verdad hoy te extraño más que nunca, todavía puedo percibir ese olor a mamá, cierro los ojos y me devuelvo a ese último abrazo, a los desayunitos, a tus consejos y a tus chineos”, escribió el ahora participante de Mira quién baila.
Y agregó: “Gracias mamita, gracias por todo”. En las imágenes se aprecia a la actriz en una escuela, de vacaciones y compartiendo con Irene, la hija de Marenco.
El mensaje provocó varias reacciones, entre ellas la de su pareja de baile, Lucía Jiménez, quien comentó: “Sé que está demasiado orgullosa de vos y aplaudiéndote desde el cielo por todo lo que sos y por el bailarín en que te has convertido, ánimo amigo. Bailaremos para ella, vamos con todo”.
Roxana Campos falleció el 8 de noviembre de 2020 luego de una lucha de meses contra el cáncer.
