Ítalo Marenco conmueve al recordar a su madre, la actriz Roxana Campos, a cinco años de su fallecimiento

El presentador Ítalo Marenco enumeró lo que más extraña de su madre, Roxana Campos, cinco años después de su fallecimiento.

Ítalo Marenco tocó las fibras más sensibles de sus seguidores con un conmovedor mensaje la mañana de este sábado 8 de noviembre, día en que su madre, la actriz Roxana Campos, cumple cinco años de fallecida.

En una publicación con varias fotografías, donde se ve al presentador sonriendo en varias actividades junto a su madre, compartió unas emotivas palabras evocando su relación.

“Hola mami, la verdad hoy te extraño más que nunca, todavía puedo percibir ese olor a mamá, cierro los ojos y me devuelvo a ese último abrazo, a los desayunitos, a tus consejos y a tus chineos”, escribió el ahora participante de Mira quién baila.

Y agregó: “Gracias mamita, gracias por todo”. En las imágenes se aprecia a la actriz en una escuela, de vacaciones y compartiendo con Irene, la hija de Marenco.

El mensaje provocó varias reacciones, entre ellas la de su pareja de baile, Lucía Jiménez, quien comentó: “Sé que está demasiado orgullosa de vos y aplaudiéndote desde el cielo por todo lo que sos y por el bailarín en que te has convertido, ánimo amigo. Bailaremos para ella, vamos con todo”.

Roxana Campos falleció el 8 de noviembre de 2020 luego de una lucha de meses contra el cáncer.

LEA MÁS: Ítalo Marenco brilla en televisión desde niño: véalo hace 30 años en su primer anuncio, que muchos ya olvidaron