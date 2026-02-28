Hernán Jiménez retoma proyecto que dejó en el 2020: ‘¿A ustedes no les da la sensación de que esta vara está a punto de explotar?’

Hernán Jiménez había producido el pódcast 'La madriguera' hace cinco años, pero lo dejó de lado y siguió con su labor como cineasta.

El cineasta y actor costarricense Hernán Jiménez ahora dedica parte de su ajetreada agenda para acompañar, de una manera muy diferente a las películas, a sus seguidores.

En días recientes, el artista ha publicado varios episodios de su pódcast La madriguera, un espacio que había dejado de producir desde el 2020.

“¿A ustedes no les da la sensación de que esta vara está a punto de explotar? ¿El mundo?”, comentó el director al inicio de un video que publicó en Instagram para promocionar su producción.

Según Jiménez, su idea es demostrar que “allá afuera la inmensa mayoría es gente buena” y afirmó que La madriguera son pequeñas cápsulas que buscan probar que la bondad y la solidaridad son la regla, no la excepción.

“Dense el regalo de ponerse audífonos, cerrar los ojos y recibir historias que les entrego con todo mi cariño, pero sobre todo, con la fe de que el amor es lo único que nos salva”, manifestó.

El último programa lo publicó en mayo del 2020, en plena pandemia por la Covid-19; se trató de entender cómo “las hormiguitas como nosotros necesitamos unos de otros”.

Este 2025, Jiménez presenta la segunda temporada de La madriguera, que constará de 10 capítulos que serán publicados una vez a la semana. El cineasta invitó a sus seguidores a compartir con él sus historias para considerarlas como tema para los siguientes episodios; los interesados pueden enviar un audio al WhatsApp (+506) 7044-4196.

El primer pódcast de este 2025 se tituló Las Amelies del mundo, que recuerda a “esa gente buena que hace milagros en silencio”. La segunda entrega fue De sueños y más allá, en el que explora el mundo de los sueños, “donde no aplican reglas y donde habita la gente que ya se nos fue”.