Hernán Jiménez hizo sorpresiva confesión sobre su último estreno en Costa Rica

El reconocido cineasta Hernán Jiménez estuvo de invitado en el programa De boca en boca, de Teletica, donde habló sobre su nueva película Abril y de paso dio a conocer algunos detalles inéditos de sus anteriores visitas a Costa Rica.

Los presentadores del espacio le consultaron si estará pronto en el país para presentar la película; sin embargo, Jiménez fue enfático en que no es bueno con las alfombras rojas, las cuales son frecuentes en los estrenos de cine.

Allí fue donde hizo una confesión sobre ese tipo de ambiente y lo que le causa. “La última vez que estrené una película en Costa Rica, a la mitad me dio tanto sofoque que me escapé por la puerta de atrás y me fui para mi casa”, comentó.

Confirmó que este tipo de eventos le generan ansiedad. Tras su confesión, Bismarck Méndez se ofreció a hacer el trabajo por él: “Mauricio Hoffmann y yo somos expertos en alfombras rojas”, comentó entre risas.

Méndez afirmó que solo se necesita de “unos fresquitos y todo sigue con normalidad”, agregó el presentador.

Antes de Costa Rica, Jiménez presentará su película en el Santa Barbara International Film Festival, en febrero. En abril, el cineasta prometió que llegará a suelo tico.