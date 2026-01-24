Hernán Jiménez apareció en Teletica para anunciar su película y terminó dando serio mensaje: vea el momento

Hernán Jiménez reveló en Teletica que viajará a Costa Rica para ejercer su voto.

Hernán Jiménez apareció en Teletica para hablar de su nueva película y terminó dirigiéndose al público con una seria e importante reflexión política, a las puertas de las próximas elecciones nacionales.

El director de cine fue entrevistado en el programa De boca en boca sobre su filme Abril, que tendrá su estreno mundial en el Santa Barbara International Film Festival, este 6 de febrero.

Allí, Mauricio Hoffmann hizo un paréntesis y le solicitó directamente un mensaje sobre política, asegurando que Jiménez es una persona muy inteligente y que Costa Rica vive “tiempos convulsos”.

Con total disposición, el también actor y comediante brindó su perspectiva sobre los próximos comicios. En primera instancia, señaló que pareciera que cada cuatro años se cataloga como “fundamental” el proceso electoral.

Sin embargo, aseveró, aunque esto parece restarle credibilidad a la afirmación, cree que verdaderamente el país cada 4 años se está jugando el bienestar de las personas en condiciones más vulnerables.

“Generalmente, si estás más tranquilo en tu vida económicamente, social o culturalmente, tal vez no afecta tanto. Pero yo creo que el tema es que cada 4 años se decide, ahí sí concretamente, el futuro y bienestar de la gente que está peor", manifestó el cineasta.

“Y no solo me refiero en términos económicos, me refiero a toda la gente que es más débil que vos”, agregó.

Hernán Jiménez dio mensaje político en Teletica

Por otra parte, recordó que recientemente decidió volver a circular un video que realizó en las elecciones pasadas e invitó a verlo, pues sostuvo que esta es la expresión más coherente que tiene sobre el tema.

“Justo tenía varias semanas tratando de ver qué decía. Me incomoda un poco quedarme callado”, explicó.

Hernán Jiménez reafirmó que las elecciones nacionales del 2026 son fundamentales. (Captura de video)

Finalmente, afirmó que lo mejor que podría decirle a los jóvenes es que salgan a votar este 1.° de febrero y ahondó en la importancia que esto tiene.

“Entre más gente vote, más democrático es el proceso. Yo invitaría a todo el mundo a que salga, es un ratito, vale la pena. Piensen no tanto en ustedes, sino, pues, en alguien que lo necesite más, en alguien que tenga menos”, concluyó.

Más adelante en la entrevista, Jiménez, quien radica en Estados Unidos, reveló que viajará pronto a Costa Rica, con el objetivo principal de ejercer su derecho al voto.