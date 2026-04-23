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¿Hay desventajas entre los concursantes de ‘Batalla de karaoke’? Teletica responde

Vivian Peraza, productora del programa de Canal 7, explicó la dinámica de votación del concurso

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Por Jessica Rojas Ch.
Inicio del nuevo programa de Canal 7 Batalla de Karaoke / Foto Lilly Arce
El programa 'Batalla de karaoke' se transmite todos los domingos a las 7 p. m., por Teletica. (Lilly Arce/Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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