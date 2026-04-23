¿Hay desventajas entre los concursantes de ‘Batalla de karaoke’? Teletica responde

El programa 'Batalla de karaoke' se transmite todos los domingos a las 7 p. m., por Teletica.

El programa Batalla de karaoke, de Teletica, ha logrado su cometido: el entretenimiento del público y ser una vitrina para muchos karaokeros que pasaron de los bares a la televisión. La competencia es fuerte, principalmente porque es la audiencia la que decide quién gana cada jornada.

Sin embargo, en este aspecto, surge la duda de si los concursantes que pisan el escenario al final de cada entrega tienen alguna desventaja para conseguir votos.

La dinámica del concurso es sencilla: desde que inicia el show hasta el final se reciben votos en tiempo real por medio de mensajes de WhatsApp. Las personas envían el nombre de su cantante favorito; el que reciba más mensajes a su favor gana la jornada. Los karaokeros se presentan en un orden establecido por la producción; de ahí que nos preguntemos si un intérprete que cantó al final tendría menos votos que uno que convenció al público desde el inicio del espectáculo.

Esta duda se la externamos a Vivian Peraza, productora del concurso de Canal 7. Ella explicó que desde Teletica no consideran que haya una desventaja, ya que desde el inicio del programa se muestra constantemente a cada participante y la manera de votar por cada uno, y se abren las líneas de votación para todos al mismo tiempo.

“Se hace así precisamente para que ellos busquen el apoyo previo a cada gala. Ellos toda la semana pasan solicitando votos. Es una forma de que puedan atraer a su público el domingo”, manifestó Peraza, quien agregó que, por ejemplo, en la primera edición el ganador fue el participante que se presentó de último en el show.

Agregó que el apoyo se logra también con las dinámicas que haga cada participante para ganar votos. Además, explicó que las votaciones son ilimitadas: una persona puede votar por su favorito las veces que desee durante la transmisión del programa.

Ítalo Marenco y Keyla Sánchez son los presentadores de 'Batalla de karaoke' de Teletica. (Lilly Arce/Archivo)

“Si a mí me gustan tres concursantes, puedo votar por todos. Esto se hace porque el público es el juez, que es una de las grandes diferencias con Nace una estrella”, explicó Peraza.

—Siempre se corre con el riesgo de no tener una amplia cantidad de seguidores o de amigos que vayan a votar por el cantante...

—Sí, lo tienen todos los programas. En Mira quién baila hay famosos que tienen más seguidores que otros. Orgánicamente hemos visto que la gente sí vota aunque vaya por un famoso; al final vota porque le llama la atención durante el programa.

—Si yo voto hasta el último momento por un cantante que me convenció, ya voté tarde...

—Sí y no, porque las votaciones son en tiempo real. Puede ser que un millón de personas saquen el celular y voten tarde, pero los votos entran.

El orden de participación no afecta el resultado

De acuerdo con Peraza, el orden de presentación de los concursantes no afecta el resultado final, algo que se vio en la primera noche. La decisión de quién canta primero y quién de último es meramente de la producción y responde a la necesidad de mantener la dinámica de fiesta e interacción del público.

“Procuramos que no se canten dos baladas juntas o dos de salsa juntas. Que el programa vaya teniendo una balada, una movida, una de plancha; que no queden géneros musicales similares juntos. Además, que la gente pueda cantar, porque algunas no las saben y otras sí; entonces las separamos para que haya espacios para disfrutar del show”, dijo la productora.

“Con los participantes se habla desde el inicio del orden de presentación. Desde que estábamos en los bares se les explicó que esto se trata de conseguir el apoyo desde antes. No hemos tenido ningún tipo de reclamo y más bien se han ido muy contentos por la oportunidad”, expresó.

Este domingo el programa tendrá dos cambios importantes en su dinámica que, al final de cuentas, también incidirán en el cierre de las votaciones. El primero de ellos es que el reto —donde los karaokeros deben interpretar una canción al azar— se pasará al final del show, y el segundo es que quien gane este segmento recibirá 50.000 votos extra en lugar de los 500 que se entregaron en las dos primeras galas.