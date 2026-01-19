Viva

Glenda Peraza compartió un recuerdo con Víctor Carvajal que lo muestra como pocas veces se vio en cámara

Peraza y Carvajal fueron compañeros en la revista matutina ‘Su mañana’, del desaparecido Canal 9

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Víctor Carvajal y Glenda Peraza fueron compañeros en la televisión, pero su amistad trascendió la pantalla chica criolla. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Víctor CarvajalGlenda Peraza
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.