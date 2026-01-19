Glenda Peraza compartió un recuerdo con Víctor Carvajal que lo muestra como pocas veces se vio en cámara

Víctor Carvajal y Glenda Peraza fueron compañeros en la televisión, pero su amistad trascendió la pantalla chica criolla.

La expresentadora de televisión Glenda Peraza removió los recuerdos de sus seguidores con un divertido momento, el cual fue protagonizado junto a Víctor Carvajal, quien fuera su compañero de set en el programa Su mañana, del desaparecido Canal 9.

Carvajal y Peraza hicieron yunta durante varios meses en la revista matutina y encantaron con su carisma al público que seguía el canal. Después, el camino llevó a Víctor a ser rostro de Teletica y Glenda se alejó de la pantalla chica.

Sin embargo, en la mente del público se mantienen vivas las imágenes de estos dos amigos cuya relación trascendió las cámaras, según la propia Glenda demostró con una reciente publicación en la que se les nota lo bien que la pasaban juntos.

Glenda Peraza y Víctor Carvajal en 'Su mañana'

El video lo publicó Glenda en su cuenta de Facebook como parte de un reciente reto de Internet, que pide publicar recuerdos de hace 10 años. En el clip se ve a Glenda abrazar y darle besos en la mejilla a su compañero, quien de repente se pasó de listo, volvió su rostro y le dio un beso en la boca que la sorprendió.

Ella solo atinó a gritar de la impresión y Víctor, por su parte, soltó una risa pícara.

Glenda Peraza y Víctor Carvajal hicieron gran química en la televisión costarricense. (Captura de video)

En otro video del recuerdo se ve a Glenda y a su compañero en un momento de descanso en la sala de maquillaje del canal. Cómplices, como eran, protagonizaron una supuesta escena de una novela dramática que terminó en un puro vacilón.

Estos videos traen a la memoria una de las etapas más queridas de Carvajal en la televisión costarricense, muchos años antes de que se fuera a vivir a Estados Unidos. En los últimos tiempos se sabe poco de quien fuera uno de los presentadores más llamativos de la pantalla chica criolla.