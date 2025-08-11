Víctor Carvajal reaparece y el público pide su regreso a la TV de Costa Rica: ‘Vuelve, amor’

Víctor Carvajal publica poco en sus redes sociales. Hace dos días subió un video cómico y sus seguidores lo llenaron de mensajes de apoyo y cariño.

El expresentador de Teletica, Víctor Carvajal, se mantiene muy presente en la mente de los televidentes, y por eso cada vez que aparece en redes sociales causa emoción entre sus seguidores.

El público, normalmente, le manifiesta sus ganas de volver a verlo en la televisión nacional.

Desde hace mucho tiempo, Víctor se mantiene alejado del ojo público, aunque de vez en cuando publica en redes sociales para mantenerse en contacto con sus seguidores.

Eso pasó hace dos días, cuando publicó un video cómico en el cual utilizó varios audios que se volvieron virales, por ejemplo, el de una de las canciones de Bryan Ganoza.

En el clip, Víctor escribió: “Como cuando me preguntan de dónde soy”. De inmediato se comienzan a escuchar los audios, entre ellos uno del presidente Rodrigo Chaves expresándose molesto durante una visita a Guanacaste.

El siguiente texto que publicó Víctor fue: “¡Cómo explicar!”.

Pero más allá del video curioso, los mensajes en el posteo llamaron mucho la atención. La mayoría de ellos fueron mostrándole cariño, respeto y, además, las ganas de que vuelva a Costa Rica.

“Hace mucha falta verlo en Teletica, ya Costa Rica nada que ver sin este mae en el 7″, “Voto porque sea el símbolo nacional de Costa Rica”, “Vieras, acá en Costa Rica están buscando en Repretel uno que se parezca a vos, para las fiestas de fin de año”, “Todos adoramos a Víctor” y “Lo mejor que podría contratar algún canal aquí. Hace falta el buen humor. Vuelve, amor”, fueron algunos de los mensajes que recibió Víctor.

