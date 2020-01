"Es que no me veo de otra forma. Después de que uno se lleva golpes tan fuertes, de que la familia le da la espalda, uno no se ha recuperado y ya es prostituto; no se ha recuperado y se ve abriendo bolsas de basura a ver qué come; no se ha recuperado y se encuentra durmiendo en el Morazán; no se ha recuperado y ya tiene un trabajo normal; no se ha recuperado y se encuentra con las puñaladas de la gente… Entonces; golpe, tras golpe, tras golpe, ¡ah no, diay! Entonces voy a agarrar todo a puro chingue por lo menos para que me diviertan los golpes porque sino se ataca uno. Soy así porque me duele”.