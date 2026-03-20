Ginnés Rodríguez sorprendió desde el hospital con esta noticia sobre su operación: vea el video

Desde su internamiento, la periodista Ginnés Rodríguez ha mostrado un semblante muy positivo frente a la complicada operación a la que se sometió.

La presentadora Ginnés Rodríguez, figura de Las historias, de Repretel, dio un anuncio muy importante en el camino a su recuperación, tras someterse a una cirugía para tratar su escoliosis.

Desde el hospital Rafael Ángel Calderón Guardia —donde se encuentra internada desde que le realizaron la operación—, Ginnés publicó un video en sus historias de Instagram anunciando un gran nuevo paso en su vida.

En las imágenes se ve a Rodríguez sonriente y bailando. Además, se lee un mensaje que dice: “¿Adivinen quién regresa a casa?”, dando a entender que está pronta a salir del internamiento y volver a su hogar.

La publicación no brinda más detalles sobre la fecha de su salida del centro médico; sin embargo, si ese video fue grabado recientemente, se puede asumir que presenta un buen estado de salud.

La intervención quirúrgica se la realizaron el martes 17 de marzo. Su amiga Lussania Víquez informó ese día de que la periodista había despertado bien después de la cirugía. El procedimiento médico consistió en una compleja intervención en la cual le iban a fracturar la columna para acomodar las vértebras y así corregir la escoliosis que la ha afectado durante varios años.

La Nación trató de conversar con Ginnés este viernes 20 para confirmar cuándo saldrá del hospital y cómo se siente de cara a seguir la recuperación en su casa; no obstante, no respondió los mensajes ni la llamada telefónica.