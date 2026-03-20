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Ginnés Rodríguez sorprendió desde el hospital con esta noticia sobre su operación: vea el video

La presentadora de ‘Las historias’ publicó en redes sociales un detalle relacionado con su proceso de recuperación

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Por Jessica Rojas Ch.
Ginnés Rodríguez
Desde su internamiento, la periodista Ginnés Rodríguez ha mostrado un semblante muy positivo frente a la complicada operación a la que se sometió. (Archivo)







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Ginnés RodríguezRepretel
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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