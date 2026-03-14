El mensaje lleno de fe de Ginnés Rodríguez antes de entrar al quirófano

Ginnés Rodríguez anunció que se someterá a cirugía de su espalda este viernes 13 de marzo.

Ginnés Rodríguez, presentadora de televisión, compartió un emotivo mensaje antes de ingresar a cirugía este viernes en el Hospital Calderón Guardia. La comunicadora se someterá a una intervención quirúrgica para corregir la escoliosis que padece desde hace años.

“Se viene Ginnés 2.0, de titanio. Todo en manos de Dios”, escribió la periodista en sus redes sociales. En la publicación se le observa con la indumentaria hospitalaria previa a una intervención quirúrgica.

La presentadora del programa Las Historias dio a conocer la noticia este mismo viernes, luego de realizarse algunos exámenes previos a la cirugía y de adquirir los implementos necesarios para su recuperación.

“Lo necesito en mi vida, pero al mismo tiempo se convierte en una despedida. No sé cómo explicarlo, pero es como una despedida”, dijo en un video. Rodríguez manifestó sentir temor, motivado principalmente por el bienestar de sus hijos.

“Siempre pega el susto. Le he pedido mucho a Dios y le he vuelto a decir: ‘Vea que mis hijos solo me tienen a mí’”, comentó.

La escoliosis es una condición médica en la que la columna vertebral se curva de manera anormal hacia un lado, formando una especie de “S” o “C” en lugar de la línea recta normal.

Dicha deformación puede ser leve o severa, y afecta tanto a niños como a adultos. Rodríguez se someterá al procedimiento para corregir esta dolencia.