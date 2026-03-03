La cirugía que Ginnés Rodríguez necesita para asegurar su futuro: ‘Estoy aterrada’

Ginnés Rodríguez anunció que posiblemente se someta a cirugía de su espalda en marzo.

Ginnés Rodríguez, reconocida periodista costarricense, confirmó que su cirugía de columna está programada para este mes de marzo, tras ganar un recurso de amparo. La comunicadora se sinceró sobre los temores que enfrenta ante este procedimiento necesario para tratar la escoliosis que afecta su salud desde hace años.

La presentadora de Las historias abrió su corazón para dar a conocer cuáles son sus sentimientos sobre su futura cirugía de columna e, incluso, afirmó que ya podría tener al menos una fecha cercana.

Las declaraciones las hizo en el programa De boca en boca, de Teletica.

“Si todo sale bien, en marzo paso al quirófano. Después de un recurso de amparo logré que se le diera agilidad a mi operación; entonces estoy con exámenes de sangre, encuentro una cosa, encuentro otras... estoy muy enfocada por ahí”, expresó la periodista al medio.

Además, se sinceró sobre cómo toma la operación, ya que realmente le preocupa.

“Estoy aterrada, estoy muy asustada. Yo sé que es una operación que necesito; me he preparado físicamente, espiritualmente, la he peleado para que ocurra, si no, no sé qué va a ser de mí en unos años, pero ya tenerla tan cerca me da mucho susto”, dijo a los micrófonos de Teletica.

También dijo que desea continuar con proyectos para sus hijos y ella misma. “Necesito estar bien”, afirmó.

Ginnés Rodríguez, presentadora de 'Las Historias' de canal 11 afirmó sentirse asustada. (Instagram)

¿Qué es la condición de escoliosis que padece Ginnés?

La escoliosis es una condición médica en la que la columna vertebral se curva de manera anormal hacia un lado, formando una especie de “S” o “C” en lugar de la línea recta normal. Esta curvatura puede ser leve o severa y puede afectar tanto a niños como a adultos.

Los síntomas de la enfermedad pueden variar dependiendo de la gravedad de la curvatura y pueden incluir desequilibrio en la postura, dolor de espalda, dificultad para respirar si la curvatura afecta a los pulmones y problemas neurológicos si la columna comprime los nervios espinales.