Ginnés Rodríguez ‘lanzó su propio movimiento político’ y esta es la propuesta que tiene para mejorar Costa Rica

La periodista Ginnés Rodríguez aprovechó sus redes sociales para enviarles un mensaje a los ticos de cara a los próximos cuatro años de gobierno.

La periodista Ginnés Rodríguez tomó cartas en el asunto tras darse a conocer los resultados de las recientes elecciones presidenciales en Costa Rica, las cuales dieron como ganadora a Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano.

La comunicadora, rostro del programa Las historias, de canal 11, anunció en sus perfiles de redes sociales que, “debido a la polarización de emociones de las últimas horas”, tomó la decisión de lanzar su propio proyecto político al que llamó “Es lunes”.

Rodríguez publica todas las semanas un video de motivación para sus seguidores. El que estrenó este lunes 2 de febrero fue precisamente para llamar a los costarricenses a que, como ella, también tomen cartas en los asuntos del país, más allá de solo señalar.

La periodista Ginnés Rodríguez se mostró esperanzada después de las elecciones presidenciales y motivó a sus seguidores a involucrarse más en la política de Costa Rica. (Archivo)

En tono de comedia, como también es una manera de expresión, Ginnés explicó en su video que propone que cada habitante de Costa Rica sea gobernante. “Se basa en que todos tengamos un metro cuadrado de poder para tomar decisiones. Esas decisiones son las que al final de cuentas construyen el país que queremos”, manifestó la comunicadora.

Más adelante amplió su propuesta al decir que cada persona, por ejemplo, gobierna en su carro, en sus necesidades de trabajo, educación y seguridad. “En mi caso personal es la salud. Llevo más de 10 años esperando por una operación, puse un recurso de amparo y estoy muy cerca de que eso se haga”, dijo.

También envió un mensaje a quienes creen que Costa Rica se vuelva como Venezuela. “En Venezuela pasó mucho más que un Hugo Chávez. El petróleo les dio tanta riqueza. La gasolina era más barata que el agua. Dejaron de cobrar impuestos y, cuando se deja de cobrar impuestos, se pierde la rendición de cuentas. Y yo eso no lo veo aquí. Más que nunca hay toda una población despierta, a favor o en oposición al gobierno, que va a estar muy encima de cada una de las decisiones. Es ganancia para todos”, expresó.

Al cierre de su publicación afirmó que los ticos “necesitábamos una cachetadita” para involucrarnos más en la política y que la baja en el abstencionismo le da mucha esperanza.