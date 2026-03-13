Ginnés Rodríguez se someterá hoy viernes a la cirugía que tanto esperó: ‘Lo necesito, pero al mismo tiempo se convierte en una despedida’

Ginnés Rodríguez, presentadora de 'Las historias', contó que este 13 de marzo se someterá a una cirugía para tratar su escoliosis.

La periodista Ginnés Rodríguez anunció que este viernes 13 de marzo, en horas de la tarde, por fin se someterá a la cirugía por la cual ha esperado mucho tiempo.

En una publicación en sus redes sociales, la comunicadora, rostro de Las historias, explicó que dentro de unas horas ingresará al hospital Calderón Guardia para ser operada debido a la escoliosis que afecta su salud desde hace años.

“Lo necesito en mi vida, pero al mismo tiempo se convierte en una despedida. No sé cómo explicarlo pero es como una despedida”, dijo visiblemente emocionada.

La comunicadora contó que durante la mañana se realizó unos exámenes médicos y que también se dedicó a hacer compras de artículos que va a necesitar para su recuperación en casa.

“Siempre pega el susto. Le he pedido mucho a Dios y le he vuelto a decir: ‘Vea que mis hijos solo me tienen a mí’”, comentó la presentadora con lágrimas y la voz entrecortada.

La comunicadora agregó que tiene esperanza y motivación porque el procedimiento médico la ayudará a mejorar su salud.