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Ginnés Rodríguez se someterá hoy viernes a la cirugía que tanto esperó: ‘Lo necesito, pero al mismo tiempo se convierte en una despedida’

La presentadora de ‘Las historias’ recibirá la atención en el hospital Calderón Guardia

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Por Jessica Rojas Ch.
Ginnés Rodríguez, presentadora de Las Historias
Ginnés Rodríguez, presentadora de 'Las historias', contó que este 13 de marzo se someterá a una cirugía para tratar su escoliosis. (Archivo)







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Ginnés Rodríguez
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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