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¿Cómo le fue a Ginnés Rodríguez en su cirugía? Esto sabemos de la presentadora de Repretel

La conductora de ‘Las Historias’ fue sometida a un procedimiento médico este martes 17 de marzo

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Por Fiorella Montoya
Ginnés Rodríguez
Ginnés Rodríguez se sometió a cirugía en su columna. (Cortesía/La Nación)







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Ginnés Rodríguez
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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