¿Cómo le fue a Ginnés Rodríguez en su cirugía? Esto sabemos de la presentadora de Repretel

Ginnés Rodríguez, presentadora de Las Historias de Repretel, se sometió este martes 17 de marzo a una complicada cirugía en su columna vertebral, luego de luchar por años con la escoliosis que la afectaba.

Ella estuvo internada desde el pasado viernes y hubo una cadena de oraciones alrededor de Rodríguez y su procedimiento médico; es por ese motivo que seguidores y amigos estuvieron pendientes de lo que sucediera en la cirugía.

La encargada de dar a conocer las buenas nuevas sobre Rodríguez fue una de sus mejores amigas y excompañeras: Lussania Víquez.

La locutora escribió en sus historias de Instagram lo siguiente: “Gracias a Dios nuestra querida Ginnés despertó bien de la cirugía”. Además, dio a conocer que se mantiene en contacto con la hermana de la presentadora, quien le contó que “tiene mucho antojo de una sopita de pollo” tras despertarse.

Su amiga continuó pidiendo oraciones para su recuperación.

Previamente se dio a conocer una imagen completa de su columna donde se mostraba la curvatura de 40 grados, la cual aplastaba algunos nervios y de allí surgían las crisis de dolor con las que lidió la presentadora.

Antes del procedimiento médico contó de qué se trataba.

“La operación consiste en atornillar dos barras de titanio para alinearla. La columna se fusiona en un solo hueso, deja de ser flexible y todos los órganos y músculos deben adaptarse al nuevo cuerpo, proceso que toma meses”, escribió la reconocida presentadora.