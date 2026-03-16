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Ginnés Rodríguez revela dura batalla antes de cirugía en su columna: ‘Pensé que nadie me amaría’

La presentadora dio a conocer cómo luce su espalda tras lidiar con la escoliosis desde los 15 años

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Por Fiorella Montoya
Ginnés Rodríguez desde el hospital Calderón Guardia.
Ginnés Rodríguez desde el hospital Calderón Guardia hizo una serie de reflexiones donde contó cómo será su operación. (Instagram)







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Ginnés Rodríguez
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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