Ginnés Rodríguez confirmó que no fue operada y que la cirugía tiene una nueva fecha: ‘Me van a fracturar la columna’

Ginnés Rodríguez se someterá a una intervención quirúrgica para corregir la escoliosis que padece desde hace años.

La periodista y presentadora de televisión Ginnés Rodríguez confirmó que este viernes 13 de marzo no fue operada para tratar la escoliosis que padece desde hace años. La comunicadora había informado que ese día entraría al quirófano en el hospital Calderón Guardia, pero las circunstancias cambiaron.

Rodríguez, en conversación con La Nación desde el centro médico, explicó que la cirugía fue reprogramada para el martes 17 de febrero.

“Aquí todo cuenta hasta una oración o un buen pensamiento. La parte emocional juega mucho y sentirse acompañado es una gran medicina”, comentó.

Además, brindó detalles de la compleja intervención quirúrgica que tendrá. “A mí me van a fracturar la columna, literalmente me la van a quebrar para que así el doctor pueda volver a acomodar bien las vértebras; es como si fueran a poner unos cubitos de Lego y de esa forma buscan mantener esa estructura recta con dos barras de titanio que se van a quedar fusionadas a mi columna por medio de tornillos. Eso lo que va a hacer es que mi columna se fusione”, comentó.

Ginnés Rodríguez tomó café mientras espera su operación en el hospital Calderón Guardia. (Cortesía)

Para la presentadora, la intervención se trata de un procedimiento que le traerá muchos cambios en su vida.

“Yo ya no voy a tener una columna flexible, voy a tener una columna que se va a parecer más como a el hueso de un fémur digamos. Creo que va a ser el hueso más largo que voy a tener en mi cuerpo, incluso hay ciertos movimientos que ya no voy a poder hacer; todo apunta que voy a crecer unos cuantos centímetros por la corrección de la curva”, detalló.

Algunas de las cosas que más le preocupan a Rodríguez son el tiempo de rehabilitación y la fisioterapia debido a que tendrá que aprender a moverse desde cero. Parte de las terapias que ha realizado previo a la operación se enfocaron en fortalecer las piernas porque es ahí donde su cuerpo tendrá la mayor carga de trabajo.

La conductora del programa Las historias de Repretel afirmó que tendrá un proceso de dos a tres meses de recuperación, pero que espera volver a la pantalla cuando Dios se lo permita.

Apoyo y mucha esperanza para Ginnés Rodríguez

Para Ginnés su red de apoyo es lo más importante en este momento, aseguró que cuenta con personas que la acompañan en todo momento.

“Yo le digo al primer equipo SWAT de intervención inmediata que incluye a mis hermanas y mi prima que van a estar al cuidado mío y de mis hijos (ya están grandes de 12 y 10 años pero aún necesitan ayuda). Luego tengo a mis mejores amigas y amigos, a mi entrenadora con la que he trabajado para estar fuerte y estará en la rehabilitación”, explicó.

La comunicadora agregó: “Tengo una curva que ya supera los 40, anda por los 42 grados, la tengo desde que era adolescente; sin embargo, digamos que con los años la curva se ha ido aumentando. Recuerdo cuando tenía 17 años que la curva andaba como en 20 grados más o menos, entonces sí se ha venido incrementando pero sobre todo es el tema del dolor y las complicaciones de movilidad en ciertas ocasiones”, comentó.

También aseguró que el dolor es intenso pero no permanente.

La cirugía de Ginnés Rodríguez la ayudará a mejorar su estilo de vida. (Archivo)

“Ya hay ciertos nervios que desde la parte lumbar se están comprometiendo, están apretados y ahí es donde principalmente viene mi pico de dolor. Algunas veces se va rápido, otras veces sí necesita más tiempo, analgésico, fisioterapia y todo para que se alivie el dolor”, contó.

Anteriormente Ginnés usó sus plataformas, para compartir un mensaje de fe y esperanza: “Se viene Ginnés 2.0, de titanio. Todo en manos de Dios”, escribió. Sus mensajes generaron una amplia muestra de respaldo y solidaridad en redes sociales.

Ginnés agradeció a todo el equipo médico y a sus compañeras de habitación por todo el apoyo que le han brindado.

La escoliosis es una condición médica que se caracteriza por una curvatura lateral anormal de la columna vertebral. Esta puede presentarse en forma de “S” o “C” y variar en intensidad. Sus efectos dependen del grado de desviación, pudiendo incluir dolor, problemas respiratorios o afectaciones neurológicas en casos específicos.