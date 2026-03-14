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Ginnés Rodríguez confirmó que no fue operada y que la cirugía tiene una nueva fecha: ‘Me van a fracturar la columna’

La presentadora de ‘Las historias’ está internada desde este viernes 13 de marzo en el hospital Calderón Guardia

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Por Libia Solano Meza
Ginnés Rodríguez se someterá a una intervención quirúrgica para corregir la escoliosis que padece desde hace años.
Ginnés Rodríguez se someterá a una intervención quirúrgica para corregir la escoliosis que padece desde hace años. (Cortesía)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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