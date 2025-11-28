Ginnés Rodríguez se mostró como pocas veces y metió el dedo en la llaga con tema que duele en Costa Rica (video)

Ginnés Rodríguez es la cara del programa 'Las Historias' de Repretel.

A Ginnés Rodríguez la gran mayoría de la población de Costa Rica la identifica con su extensa trayectoria como periodista y presentadora televisiva y, en los años más recientes, por sus mensajes reflexivos en redes sociales.

Sin embargo, recientemente se atrevió a mostrar una faceta no tan conocida y “metió el dedo en la llaga” con un tema sensible que aún duele en el país.

Rodríguez, quien desde joven es una apasionada del canto, sacó a relucir sus dotes artísticas en una peculiar colaboración con el actor de doblaje costarricense Pablo Leal. Juntos parodiaron uno de los temas de la película animada Encanto, al que convirtieron en una crítica humorística a la eliminación de la Selección de Costa Rica del Mundial 2026.

“Nicaragua se fue en el Nacional, contra Honduras lo pasé muy mal; Haití fue como un huracán. No se salva ninguno, no, no, no”, versa la canción.

El divertido video, en el que Ginnés se roba el show, finaliza con una broma de Leal a la comunicadora y, en respuesta, un “enjache” fulminante de la reconocida periodista.

“¡Exacto Ginnés!”, sentencia efusivo el locutor, haciendo referencia a un video viral en que un estudiante, sin darse cuenta que los demás lo estaban escuchando, gritó esta frase durante una clase virtual. “¿Usted sabe que lo estoy viendo?”, concluye la presentadora de Las historias, totalmente metida en el papel.

Como era de esperarse, el video generó muchas reacciones en redes sociales. Varios usuarios dejaron claro lo cómica que les pareció la parodia y también elogiaron la voz de Rodríguez.

“Me encanta que Ginnés se haya apuntado, qué linda voz”, “He visto el video mil veces, está de alto impacto”, “Me declaro fan, aunque abrió una herida”, “Por Dios, esto les quedó épico”, fueron algunos de los comentarios.