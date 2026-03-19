‘Las Historias’ actualiza estado de salud de Ginnés Rodríguez tras someterse a importante operación

Ginnés Rodríguez está muy agradecida por las oraciones y las muestras de apoyo que le hacen llegar.

El periodista de Las Historias, de Repretel, Felipe Loaiza, compartió una actualización sobre el estado de salud de la presentadora Ginnés Rodríguez, quien el martes se sometió a una cirugía para corregir la escoliosis que la afectaba desde hace varios años.

Loaiza comunicó la noticia a través de las redes sociales del programa Las Historias, donde, por medio de un video, informó de que su compañera ya logró caminar con ayuda de una andadera.

“Hoy ya se encuentra en sala de recuperación... Señas de que todo anda de maravilla. La pancita siempre cruje y nos dijo que tiene ganas de tomar sopita de pollo; también ya tomó cafecito y un pancito”, comentó Felipe.

El comunicador añadió que Ginnés Rodríguez se siente muy agradecida por las oraciones y los mensajes de apoyo que ha recibido.

“Esta cirugía es el milagro que tanto esperábamos hace tanto tiempo y ya sucedió. Así que tranquilos, tenemos Ginnesita para rato; está bien, contenta y agradecida con Dios”, concluyó el periodista.

¿Qué es una escoliosis?

La escoliosis es una curvatura anormal de la columna vertebral, que en lugar de verse recta desde atrás se desvía hacia un lado con forma de “C” o “S”.

Esa desviación puede aparecer en la parte media (torácica) o baja (lumbar) de la espalda y, en muchos casos, comienza en la infancia o adolescencia durante los periodos de crecimiento.

En algunos pacientes provoca solo una deformidad visible (hombros o cadera a distinta altura), mientras que en otros genera dolor de espalda, contracturas musculares y, en casos severos, afectación de la respiración por la posición de las costillas.