Ginnés Rodríguez ofició una boda: Pareja le pidió que los casara y ella aceptó

Ginnés Rodríguez, periodista y presentadora de 'Las historias', compartió un momento muy especial junto a una pareja.

La periodista Ginnés Rodríguez ofició una boda este sábado 07 de marzo, según compartió con sus seguidores en redes sociales.

La pareja, conformada por la creadora de contenido Sharon Araya y su pareja Diego, le pidió a Ginnés que los casara, solicitud que ella aceptó con gusto por la amistad que los une.

“Qué viva el amor. Sharon y Diego me dieron el honor de casarlos. El honor de celebrar que el amor bonito tiene el poder de transformarnos en nuestra mejor versión. Los amamos”, escribió Rodríguez al publicar videos y fotos de la ceremonia.

Aunque Ginnés Rodríguez no es abogada, fue la encargada de dirigir la ceremonia espiritual. Según contó la pareja, esa misma mañana realizaron el matrimonio civil, el cual estuvo a cargo de un tío del novio, que es abogado notario.

Horas más tarde, se llevó a cabo la celebración simbólica dirigida por la periodista.

En la boda también estuvieron presentes figuras de la farándula costarricense como Yo Soy Pollo y Alex Alvarado. El cantante nacional Deeikel amenizó la actividad con su música y hasta hizo acto de presencia la botarga de KFC.