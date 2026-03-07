Ginnés Rodríguez ‘bañó’ a Lussania Víquez en inesperado reencuentro: Vea el momento

Lussania Víquez y Ginnés Rodríguez fueron compañeras en el programa de Repretel 'Las historias'.

La periodista y presentadora de televisión Ginnés Rodríguez “bañó” a su excompañera de Las historias, Lussania Víquez, durante un inesperado reencuentro que sorprendió a más de uno.

El hecho quedó plasmado en un video de humor compartido en las redes sociales de las comunicadoras. En este, alguien le preguntaba a Ginnés si se enojaba con facilidad. Exaltada, Rodríguez sostenía un vaso con agua que terminó lanzando a Víquez mientras respondía: “Que yo no me enojo, lo que pasa es que yo hablo así, yo hablo así, no me entienden”.

Víquez, quien recibió el agua en la cara y la ropa, reaccionó entre risas: “Es cierto, es cierto, ella es así de natural”, como parte del sketch cómico.

En la sección de comentarios, ambas presentadoras compartieron más detalles de su reencuentro. “Las amigas verdaderas son aquellas que: te defienden, te conocen, le explican tu carácter a los demás. Porque no, ella no se enoja fácil… ella habla así desde que la conozco”, escribió Víquez.

Ginnés respondió con humor: “Nota de producción: ninguna amistad resultó lastimada en el proceso de grabación, pero recomendamos no repetirlo en casa”.

El video acumuló decenas de reacciones y comentarios llenos de risas. “Las dos son la mejor mezcla”, opinó la presentadora de Qué buena tarde Natalia Rodríguez.

Por su parte, la conductora de Buen día, Natalia Monge, agregó varios emoticones de risa ante la escena.

“Jajaja, solo le faltó el jabón y queda bien bañada”. “¿Cómo no se rieron?”, escribieron otros seguidores.