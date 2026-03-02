Figura de Repretel será papá y hace abuelo a conocido periodista deportivo

La figura de Repretel es hijo de uno de los referentes del periodismo deportivo de Costa Rica.

Una querida figura de Repretel está celebrando una de las etapas más importantes de su vida y, con ella, uno de los periodistas deportivos más conocidos de nuestro país también se une al festejo.

Se trata del periodista Harrick McLean, quien fue figura del programa Las historias y actualmente se desempeña en el área de producción del canal. El comunicador es, además, hijo del famoso Harrick McLean, voz referente del periodismo deportivo tico y narrador de fútbol de radio Monumental.

McLean está feliz porque está a punto de convertirse en papá y, por lo tanto, su padre será abuelo.

La noticia se supo gracias a una fotografía que compartió en redes sociales Charlyn López, quien es compañera de McLean en Repretel. En la imagen se ve a Harrick con su pareja, Fiorella Arguedas, en lo que se puede asumir es un té de canastilla de bienvenida al nuevo bebé, que será un varón. “¡Felicidades a estos papitos! Los quiero mucho", escribió López en la fotografía.