Deportes Repretel traería de vuelta uno de sus programas futboleros más famosos

¿Vuelve? Uno de los programas de Deportes Repretel más famosos y queridos por la afición futbolera de Costa Rica regresaría a la pantalla.

Se trata de Conexión, espacio de comentarios, concursos y diversión que entretuvo a los televidentes por Canal 11.

Este viernes 27 de febrero, el medio de comunicación publicó un video corto en sus redes sociales en el que solo se observa el logo del programa, con la canción La banda más fiestera, de Percance, de fondo y la leyenda: “¡Muy pronto!”, dando a entender así que el espectáculo regresa.

El espacio se estrenó en el 2018 y se transmitió de lunes a viernes a las 8 p. m. hasta que salió del aire en el 2023.

En el Instagram de Conexión, el video provocó varios comentarios de seguidores: “Por favor, regresen. Era sumamente entretenido”, “Lo necesito de vuelta, por favor” y “¡Qué buena noticia!”, fueron algunos de los mensajes.

El programa 'Conexión' de Repretel salió al aire en el 2018. En el 2023 anunciaron la salida del espacio futbolero. (Archivo)

Algunas de las figuras que pasaron por el programa fueron los periodistas Pablo Guzmán, Gabriela Jiménez y Rodolfo Mora, así como exfutbolistas de la talla de Pablo Gabas, Alonso Solís y Mauricio Montero.

Además del video de expectativa, Repretel no ha brindado mayores detalles sobre el regreso de Conexión.