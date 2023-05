‘Conexión’, donde Gabas hace retos virales, el Chunche mímicas y el fútbol no manda

Conexión Fútbol, de Repretel, nació enfocado en el deporte, por algo sus principales panelistas son recordadas figuras del balompié y periodistas deportivos. Sin embargo, el espacio siempre hizo sinergia con el entretenimiento, componente que finalmente fue lo que más le gustó al público.

El anterior detalle, provocó que el espacio de canal 11 terminara enfocándose más en juegos y diversión.

Posiblemente si un niño se topa en la calle a Mauricio el ‘Chunche’ Montero lo reconozca, no por las hazañas futbolísticas por las que lo recuerdan los adultos de su familia, sino por ser el personaje que sale por las noches en la tele haciendo mímicas de películas, todo para que el equipo que representa gane un juego. Hoy día, Conexión Fútbol le ofrece a la familia costarricense lo que tanto pidió: mucho entretenimiento.

En su nueva dinámica, 'Conexión Fútbol' se enfoca en más entretenimiento. Cada noche hay invitados que no tienen relación con el mundo del deporte, como Édgar Silva.

En julio se cumplirán dos años desde el regreso al aire de Conexión tras la pandemia. El espacio, que se ve de lunes a viernes a las 8 p. m., retornó renovado pero siempre con este énfasis en la sana discusión alrededor del deporte y las dinámicas. No obstante, a partir de enero, el programa cambió su enfoque, y ahora es mucho mayor la presencia de juegos entre los panelistas: vemos a figuras como Alonso Solís, Pablo Gabas y el Chunche Montero en facetas nunca antes vistas.

“Este cambio en el programa le permite a uno que la gente lo conozca siendo más cercano. Me di cuenta, yo hablo con la gente, voy a la feria, a los supermercados, y la misma gente me dice el cambio que han visto en mi persona gracias a este tipos de actividades. No sabía que tenía una habilidad para los juegos de mímicas de películas. Uno se mete en el personaje y empieza a hacer mates”, comentó el ídolo manudo, Mauricio Montero.

Si bien el entrenador del equipo de Palmares (de Segunda División) dice que se ha sentido preocupado y con un poco de presión al ser el panelista de mayor edad, igualmente ha logrado participar en todos los juegos y salir bien librado de los retos.

LEA MÁS: El ‘Chunche’ Montero se une a ‘Conexión Fútbol’, justo cuando tiene un vacío en el corazón

“Aunque uno siente que hay cosas que no van tanto con uno, siempre se lleva un niño adentro. La gente me ve serio y pueden pensar que tal vez no puedo hacer ciertas cosas, pero trato de hacerlas de la mejor forma y sin miedo”, añadió Montero, de 59 años.

El exfutbolista admite que llegar al programa cada noche representa un tiempo agradable en el que sale de su zona de confort. Dice que la pasa tan bien que cuando siente que apenas van 15 minutos de transmisión, el espacio está por terminar.

“Un rato de risas genuinas” Copiado!

Pablo Guzmán, director y presentador de Conexión Fútbol, profundizó en la evolución y nueva propuesta del programa que cuenta con al menos ocho participantes por noche.

Quienes participan constantemente son Pablo Gabas, Alonso Solís, Mauricio Montero y los periodistas Mary Escalante, Merlyn Villarreal y Jorge Vindas. También asiste dos veces por semana la presentadora María González.

Los panelistas de 'Conexión Fütbol' conviven cada noche en un ambiente familiar. Foto: Instagram

Por otro lado van rotando su asistencia las figuras deportivas de Repretel Rodolfo Mora, Daniel Martinez, Daniel Murillo y Alejandro Coto. Últimamente hay invitados recurrentes y de ámbitos que nada tienen que ver con deporte, como la locutora Paula Chavarría y el youTuber y streamer Corney.

“Desde su creación el programa ha sido más de entretenimiento que de análisis deportivo. En los primeros seis meses de existencia pudimos evaluar que la audiencia principal eran amas de casa y que los segmentos de juegos eran los preferidos. La principal variante en los últimos meses fue dedicarnos a hacer el programa más competitivo y abrirnos a recibir más invitados de ramas de entretenimiento diferente al fútbol”, detalló Guzmán.

El director del programa comenta que la propuesta actual es ofrecer “algo más” que la discusión deportiva tradicional que se hace en la mayoría de producciones. En lugar de ello buscan ofrecer una hora en la que se perciba una fiesta o reunión familiar, en la que distintas generaciones ríen y se divierten.

Guzmán comentó que si se debe de hablar de deporte en algún momento se hace, sin embargo, no es usual últimamente. Eso sí, para las finales de fútbol nacional regresará un segmento en el que se discutan las principales incidencias. En ese momento, Conexión hará lo que ningún otro espacio: abordar seriamente el fútbol en un espacio en el que también se cuentan chistes.

“(...) El programa es muy querido por niños y señoras de todas las edades. Cuando los panelistas andan en la calle la gente los detiene y les pide un saludo y les dicen que se ríen junto a sus papás o abuelitos todas las noches en casa”, añadió Guzmán, quien resalta que cada vez que salen del Gran Área Metropolitana son bien recibidos por personas que se identifican con las personalidades de las diferentes figuras.

Guzmán añadió que para todo el equipo representa una enorme responsabilidad ser un programa tan querido por los niños y los adultos mayores, quienes les envían selfies, videos y les transmiten sus emociones.

En palabras del también director de Deportes Repretel, Conexión es un espacio para salirse de la rutina.

“Creo que todos los que participamos en Conexión lo vemos como un rato de risas genuinas y diversión en medio de un día lleno de malas noticias o problemas. La mayoría de invitados lo perciben así y muchos quieren regresar”. Por ejemplo, entre las figuras no relacionadas con el deporte que han asistido como invitados está el periodista Édgar Silva.

La audiencia de Repretel ha visto a figuras como Mauricio Montero en facetas desconocidas. Foto: Cortesía

Mary Escalante, periodista deportiva y una de las panelistas del espacio de Canal 11, coincide con las palabras de Guzmán:

“Para mi, llegar todos los días al programa es una oportunidad de relajación total de mi rutina diaria, ya que también trabajo durante el día. Para mi este nuevo formato ha hecho que el público disfrute más con nosotros y muestre esa cara que tal vez muchas personas no ven del Chunche, Pablo Gabas o bien los periodistas de deportes, que normalmente se ven más serios”, comentó.

“Amo que cada vez que tenemos público, pues la gente se acerca a contarme anécdotas de cosas que hice y que ellos recuerdan, también a felicitarme”, finalizó.

Un cambio aceptado Copiado!

Guzmán respondió que para los panelistas profesionales en fútbol, fue sencillo adaptarse al cambio de ofrecer más entretenimiento que comentarios deportivos.

“Los panelistas disfrutan mucho más y, aunque a todos les encanta el fútbol, también han entendido que ahora son identificados por niños que nunca los vieron jugar fútbol, pero que hoy los tienen como referentes de un entretenimiento distinto”.