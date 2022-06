El ‘Chunche’ Montero se une a ‘Conexión Fútbol’, justo cuando tiene un vacío en el corazón

El programa Conexión Fútbol, de Repretel, estrenará un fichaje de lujo a partir del próximo lunes 13 de junio. El exfutbolista y actual director técnico Mauricio ‘el Chunche’ Montero se une al equipo de panelistas del programa deportivo y de entretenimiento de canal 11.

Pablo Guzmán, director de Deportes Repretel y de Conexión Fútbol, celebró la llegada de Montero, quien se une tras la salida de Hernán Medford.

“Es la figura que nos hacía falta que se integrará. Es muy querido por la gente. Es gracioso, conoce de fútbol y sabe explicarlo quienes no conocen. Es una figura que llega a complementar el equipo que es grandísimo. Todos le ponen un ingrediente distinto y nunca habíamos tenido a alguien con un perfil como el de él.

“Todo el mundo lo reconoce como liguista, pero es querido por todos. Él va a estar todas las noches y nos aportará toda su experiencia futbolística”, detalló Guzmán, quien añadió que el equipo de panelistas de Conexión es bastante sólido.

Ilusión en tiempos difíciles

Mauricio Montero, de 58 años, conversó con Viva sobre esta nueva experiencia. Él la toma lleno de ilusión.

Con su habitual naturalidad, Montero dijo que desea que todo salga bien en este nuevo proyecto, que le fue propuesto hace varias semanas.

“Lo analicé tres semanas para acomodarme y dar el paso, pues los compromisos deben asumirse con responsabilidad. Tomé la decisión y vamos a darle a ver qué sale”, afirmó.

Sobre lo que pretende aportar al programa asegura que será su personalidad. El Chunche no tendrá poses, será el mismo de siempre.

“Cuando tenga que discutir cosas que a mí me parecen lo voy a hacer, creo que mi alegría y la manera de comportarme en la televisión estarán a mi lado”, comentó.

Mauricio Montero es el nuevo fichaje de 'Conexión Fütbol'. Foto: Repretel para LN

Montero aceptó la propuesta justo cuando se conmemora un mes del fallecimiento de su padre, don Rafael Ángel, quien siempre fue el gran admirador de su hijo y en tiempos recientes un fanático del programa Conexión Fütbol. Saber que su papá hubiera disfrutado verlo en el espacio le dio una motivación especial a El Chunche para unirse. Siente que con esto rendirá honor a su progenitor.

“Él siempre estaba al tanto de lo que hacía. Pendiente de cómo lo hacía y de mi comportamiento como técnico. Siempre pasaba encima. Fue un liguista envenenado. Yo llegaba y lo molestaba cuando perdía la liga. Siempre estaba pendiente del fútbol.

“Creo que él hubiera estado feliz de verme en este programa. A él le gustaban los juegos y actividades. Creo que sí, que parte de lo que me llevó a aceptar puede venir un poco por ahí. Influyó un poquito para dar el sí”, confió el director técnico, quien está cerca de firmar un contrato para dirigir el equipo de Palmares.

Tras la pérdida de su padre, Montero cuenta que para él ha sido difícil ir retomando la cotidianidad, pues el golpe fue muy duro y es muy reciente. Su padre tenía 85 años y era una persona vigorosa. Él falleció 1 mes y 22 días después de enfermarse y de que fueran apareciendo complicaciones.

“Cuesta retomar las cosas que uno normalmente hacía, sobre todo por respeto a él. Cuando a uno se le va un ser querido, uno pierde a esa persona que siempre estaba pendiente, que lo pasaba llamando, dando consejos, y ese cariño permanente. Eso hacía mi papá. Yo siempre tuve un respeto grande hacia él y él hacia mí a través de sus consejos. Lo que soy se lo debo a él.

“Es duro, un mes después, saber que ya domingo a domingo no lo puedo ir a ver un rato por la tarde. No dejaba un domingo sin ir a compartir, a beberme un café con él, aunque pasara regañándome por haber hecho cambios en los equipos o porque perdía un partido que él decía que no tenía que perder. Cuando no podía ir a verlo por un partido, me decía que tenía un mes sin ir y era solo un domingo”, comentó.

En medio del doloroso proceso, Mauricio Montero contó que siente la satisfacción de haber acompañado y velado por su padre en sus últimos días.

“Estuve con él todo el tiempo. Hice cosas que jamás me imaginé como cambiarlo, bañarlo, alistarlo, barbearlo, darle de comer. Sé que él hubiera estado feliz de verme en el programa que es de fútbol y cosas vacilonas. Él pasaba gozando (con Conexión Fútbol)”, agregó Montero, recordando que la mayor satisfacción que recuerda haberle dado a su padre fue cuando se hizo jugador de Liga Deportiva Alajuelense.

Mauricio 'el Chunche' Montero es una de las figuras del deporte y la televisión que más cariño recibe por parte de la audiencia. Foto: Archivo (Archivo)

Cariño que se mantiene

Volviendo a su actualidad, Mauricio Montero espera que el cariño y apoyo que las personas le han manifestado durante toda su carrera se vea reflejado en Conexión Fútbol.

“Espero que vean mucho más el programa y, por supuesto, den su apoyo. La gente en la calle siempre me hace saber que me tiene cariño. Dicen que donde quiera que esté me van a apoyar. Eso es positivo”, agregó el extécnico de Marineros y de Guanacasteca.

Aparte de su trabajo en Conexión Fútbol, el Chunche continuará ofreciendo sus charlas motivacionales, ejerciendo como director técnico y siendo figura del programa Contragolpe, de TD Más, espacio que no interfiere con su nuevo rol en Repretel.

Para Mauricio la tele es una cancha conocida y bien jugada. Fue parte del programa Dancing with the Stars y también estuvo en el espacio Los Capitanes, ambos de Teletica.

“En la tele hago las cosas a mi manera y a como soy. Si me equivoco, pues ahí voy. No me da temor. Es ser uno mismo. Para ser auténtico tiene que ser así uno, decir las cosas como se piensan y actuar”, agregó Montero, quien suma 38 años de casado con Luxinia Ávila, con quien procreó tres hijos. Hoy es el feliz abuelo de seis nietos.

“Ellos, los nietos, lo devuelven a uno a la vida”, finalizó.