Panelista de Repretel: ‘Decían que estaba en tele por bonita’

De su infancia, la mayoría de recuerdos que tiene Merlyn Villarreal Villalobos son esos que le mencionan sus papás. Desde que era una niña pequeña empezó a manifestar por si sola su pasión por el deporte. Mientras sus tres hermanos mayores jugaban, ella se sentaba serena a ver, de principio a fin, los partidos de fútbol. Para una Navidad le pidió a sus padres un micrófono y una libreta, “¿irá a ser periodista?”, se cuestionaban.

El año siguiente quiso una bola de fútbol como regalo. “¿Querrá ser futbolista?, se preguntaban sus padres. Los años pasaron y Merlyn, su hija menor, continuaba con deseos permanentes de consumir contenidos de fútbol y de aprender todo lo que pudiera. Siempre quería que la llevaran al estadio. Desde entonces se empezó a forjar su destino, uno que ha estado lleno de pasión y trabajo constante. También, de difíciles decisiones.

Desde el 10 de enero, Merlyn Villarreal es una de las panelistas del programa de Repretel, Conexión Fútbol, espacio al que se integró esta nueva temporada junto a la periodista deportiva Mary Escalante y al exfutbolista Hernán Medford.

. Merlyn Villarreal agradece y disfruta su nueva etapa como panelista del programa Conexión Fútbol, espacio en el que expone sus diferentes conocimientos alrededor del deporte. Sus saberes le han permitido ser invitada en diferentes programas internacionales. Foto: Cortesía

Cuando Pablo Guzmán, director de Conexión Fútbol, habló de las nuevas fichas del programa, se refirió a Merlyn Villarreal como una de las periodistas deportivas del país con más conocimientos en temas relacionados con el balompié. Llegar hasta este trabajo representa “una recompensa” para esta mujer, de 32 años, quien no ha dejado de formarse en temas deportivos aún cuando tuvo que separarse del medio.

Preparación, constancia e incluso la pandemia, son tres importantes componentes en el feliz presente de Villarreal, quien agradece constantemente por esta oportunidad para la que se ha preparado prácticamente toda la vida. Con sus conocimientos también ha acallado esas críticas y estereotipos de quienes la han subestimado por ser una mujer hablando de fútbol.

Lejos del medio, pero no del deporte

Con el pasar del tiempo Merlyn Villarreal no se convirtió en futbolista, pero sí en periodista: siempre le gustó comunicar. Cuando cursaba la carrera, llegó un momento en el que pensó que debía enfocar su profesión en el deporte. Recuerda que ver a la colega Adriana Durán, siendo tan buena en lo que hacía, la motivó. Entonces creó una página en Facebook y allí empezó a escribir sobre partidos y temas relacionados.

La periodista trabajó en canal 44 y cubrió temas nacionales. Más tarde entró al 9 y allí ejerció como periodista deportiva. Esa experiencia terminó tras un año, pues se le presentó la oportunidad de trabajar en el área corporativa gracias a sus conocimientos en mercadeo. Las condiciones laborales y salario eran más favorables y ella se salió del medio, pero no de su pasión deportiva.

“Nunca me desligué. Lo mantuve como pasión y hobby. Cuando estuve retirada de las canchas (por siete años) me llamaban canales o periódicos para que colaborará con notas. Mis redes han sido casi perfiles profesionales de información deportiva, más que todo fútbol. Si bien estaba enfocada en mi otro trabajo en mercadeo y logística, en mis tiempos libres aprovechaba para informarme y actualizar a la gente en temas deportivos”, comentó la vecina de San Rafael de Alajuela, quien en su planificación diaria siempre encuentra espacio para ver partidos.

Asimismo la periodista, una apasionada de viajar, aprovechó sus paseos a otros países para asistir a importantes encuentros futbolísticos. Entre ellos, el debut de Keylor Navas con el París Saint Germain, entre muchos otros. Incluso, sus tiempos de ocio han sido invertidos en nutrir su afición.

. Cada vez que Merlyn Villarreal viaja, aprovecha para disfrutar de importantes eventos deportivos. Esta imagen es de su visita al estadio Santiago Bernabéu. Allí vio al costarricense Keylor Navas debutar con el PSG. Foto: Cortesía

Finalmente, fue en el 2020 que nuevamente se abrieron las puertas deportivas para Merlyn Villarreal. Kristian Mora, de Tigo Sports, le hizo la invitación a ser parte del proyecto Fútbol por Dentro. En el contexto de la pandemia a ella le redujeron la jornada de su trabajo a medio tiempo y, tener disponibilidad, le permitió volver al mundo que le apasiona.

Por medio año apoyó en la producción del programa (quería prepararse antes de volver a estar frente a la cámara) y durante todo el 2021 apareció en pantalla. “De lo malo se sacan buenas cosas. Durante la pandemia tenía miedo por mis papás. Finalmente las circunstancias me llevaron a reencontrarme con mi pasión. El tiempo que no estaba trabajando me dio oportunidad para ver más deportes e informarme. Un momento triste y difícil para mucha gente se convirtió en mi chance para poder ir a Tigo”, recuerda.

El desempeño de Merlyn en el canal deportivo provocó que el año anterior le propusieran unirse a más espacios, entre ellos Tigo Sports AM; y muy de cerca a esa propuesta llegó la de Repretel. A Pablo Guzmán le recomendaron a Merlyn, quien desde hacía muchos años, aún sin figurar en ningún medio, daba seguimiento a temas deportivos.

“Lo describo como una montaña rusa de emociones y decisiones. Cuando me iba a posicionar en Tigo me llaman de Repretel y me dicen que me recomendaron. Para mí fue una decisión difícil y a la vez no: ambas son extraordinarias empresas, las dos me han abierto puertas, pero Conexión tenía también este componente que es el entretenimiento. Tomar la decisión de irme fue difícil, pero lo conversé con Kristian, con los gerentes de Tigo, y dijeron que aunque no querían que me fuera decidiera lo mejor para mi carrera. Las puertas quedaron abiertas”.

¿Qué la llevó a decidirse por Repretel? Merlyn Villarreal lo dice sin rodeos.

“Al final me decidí por esta propuesta, que es de una hora al día. Continúo con mi trabajo normal en el día. Repretel me da la oportunidad de estar a la par de figuras como Pablo Gabas, Hernán Medford y Alonso Solís, además sé que el programa me da exposición y experiencia. En Tigo aprendí mucho junto a mis compañeros”, agregó.

Tras su llegada a Repretel, Villarreal reconoce que a corto o mediano plazo le gustaría ser parte y desarrollarse en otros programas deportivos de esa televisora.

Estereotipos que se vencen con conocimientos

Merlyn Villarreal considera que un elemento que la diferencia como profesional, es la vehemencia con la que habla del deporte. Su anhelo siempre fue trabajar en algún medio, sin importar que fuera prensa, radio o televisión. La posibilidad se le dio en la pantalla chica. El camino no ha sido siempre sencillo, y no solo por tener que trabajar en otro ámbito (que de igual manera le gusta); sino porque se ha enfrentado a diversidad de estigmas y comentarios machistas.

A Merlyn le han dicho que por ser mujer no sabe de deporte o que, incluso, su espacio en un programa de televisión se debe a su físico.

“Las cosas no se presentan fáciles al ser mujer. Está el tabú de que nos incluyen por ser modelos: yo no soy modelo. Yo soy periodista y me desarrollo en lo que me gusta. Estoy orgullosa de las colegas que han logrado posicionarse (en periodismo deportivo) como Natalia Álvarez (en ESPN) y Adriana Durán (actualmente en la Fedefútbol), también Fanny Tayver, en La Nación. Este es un medio reducido en oportunidades laborales (periodismo en general) y más en deportes que está cargado de hombres”, afirmó.

. Merlyn Villarreal es una amante de los viajes, en ellos aprevecha para descubrir y aprender acerca de nuevas culturas. En la iagen posa en Santorini, Grecia, un destino que soñaba conocer. Foto: Cortesía

Con relación a los comentarios que ha recibido, Villarreal asegura que su trabajo ha hablado sin que ella tenga que decir nada.

“Cuando empecé en Fútbol por Dentro había comentarios en redes diciendo que las mujeres no sabemos de fútbol y que estaba ahí (en la televisión) solo por ser bonita.

“Muchos dicen que las mujeres no saben de fútbol y es que ni siquiera nos han escuchado. Tengo tres casos de gente que escribía diciendo que creían que estaba ahí por ser agradable en la cámara, por bonita, pero que cuando empezaron a seguirme vieron que mi posición era por ser profesional. Claro que también están quienes reconocen cuando se está informada y se habla con criterio”, aseguró Merlyn.

Ella resaltó que le gusta mucho debatir y con esto demostrar que a las mujeres “no las ponen frente a una cámara por ser guapas sino porque saben del tema”.

Además, Villareal dice que la enorgullece que una figura como Pablo Guzmán se refiera a ella “como una de las periodistas costarricenses con más conocimiento en deporte”.

Cada noche, cuando está por salir al aire en Conexión Fútbol -que se ve por canal 11 a las 8 p. m.-, ella siente que se merece esa oportunidad. Lo mismo le han dicho sus familiares, así como sus compañeros de la escuela y del colegio, quienes la llaman para decir que desde que eran niños y adolescentes sabían que este sería su destino.