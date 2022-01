Conozca a Mary Escalante: la periodista que le huyó a la tele llega a ‘Conexión Fútbol’

Mary Escalante creció tan cerca de los medios de comunicación que nunca buscó estar en uno. Comunicar siempre fue lo suyo y por eso estudió periodismo, pero no aspirando a llegar a la televisión. A partir del 10 de enero, sin embargo, se une a Conexión Fútbol, de Repretel, una oportunidad que no persiguió, simplemente le llegó.

Esta periodista y productora audiovisual es hija del periodista deportivo Fabio Escalante, conocido por su trabajo en Repretel, Monumental y actualmente en FUTV.

La labor de su papá la hizo estar relacionada con el mundo de los deportes y, desde niña, se dio cuenta de sus capacidades para comunicarse y para conocer personas.

Sin embargo, al convertirse en periodista, Mary Escalante fue una profesional que siempre se desempeñó en trabajos corporativos o, mejor dicho, detrás de cámaras. Estuvo en un banco, fue gerente de comunicación de una aerolínea y trabajó como productora del programa Destinos TV. Actualmente, incluso, labora para una agencia.

. Mary Escalante es una de las nuevas fichas de 'Conexión Fútbol', el programa deportivo de Repretel. Foto: Mary Escalante para LN

“Vengo de una familia muy grande. Somos ocho en mi casa: mi papá, mi mamá y mis cinco hermanos. Yo soy la segunda de los mayores. Me considero una persona extrovertida, por eso decidí estudiar periodismo (no se enfocó en deportes). Debido a la carrera de mi papá estuve envuelta en deportes. Siempre fue fácil comunicarme, pero me llamó la atención algo corporativo”, comentó Escalante, sin imaginar la sorpresa que le tenía el destino.

Mary fue contactada a finales del 2021 para unirse a Conexión Fútbol, programa deportivo y de entretenimiento de Repretel, que se ve de lunes a viernes a las 8 p. m., por canal 11. Según Pablo Guzmán, director del espacio, Mary fue tomada en cuenta para una temporada en la que se realizará el mundial de Qatar y en la que el programa se enfocará más en el tema futbolístico, área en la que ella tiene experiencia.

Antes de esta oportunidad, que la tiene tan entusiasmada, ya el rostro y voz de Mary era familiar para quienes consumen el canal FUTV. Allí presentó por cinco meses Somos el Team, el programa del Club Sport Herediano. Esa vez, al igual que esta, ella no tocó ninguna puerta.

[ Hernán Medford y experimentadas periodistas se unen a ‘Conexión’; salen La Chama y el chef Daniel ]

. Mary Escalante junto a su papá, el periodista deportivo Fabio Escalante. Foto: Mary Escalante para LN

Conocimiento a la tele

Mary Escalante está ansiosa de que llegue el lunes 10 de enero. Le emociona ser parte de un programa como Conexión Fútbol al que espera aportar sus conocimientos con objetividad. Ella es una aficionada declarada del herediano.

A Conexión Fútbol llega como novedad junto a su colega Merlyn Villarreal y del exfutbolista Hernán Medford. Ellos se unen al panel integrado por los exjugadores Alonso Solís y Pablo Gabas; y de los periodistas Daniel Martínez, Maynor Solano y Rodolfo Mora.

“Para mí significa una oportunidad muy grande en lo profesional y personal. Es divertido. Este formato envuelve el deporte con juegos. Creo que el espacio me va a dar la oportunidad de decir lo que las personas a veces quieren decir y no las escuchan”, comentó Escalante, quien empezó en el fútbol jugando en el Liceo del Roble y más adelante con Heredia.

Es cierto que siempre se rodeó del deporte, pero fue hasta que tocó por primera vez un balón que esta exfutbolista se metió más a fondo con todos los temas relacionados. También, como “herediana envenenada”, siempre quiso instruirse para tener argumentos a la hora de defender a su amado “Team”. Por supuesto, que de parte de su padre hay influencia, sobre todo al verlo ejercer el periodismo con tanto compromiso, conocimiento y pasión.

“Siempre estuve escuchando a mi papá, escuchaba sus análisis e iba creando mi ojo crítico. Siempre me gusta hablar y dar mi opinión.

“Cuando atacaban a mi equipo quería tener fundamento para defenderlo. Siempre he tenido ese oído hacia el deporte. Hasta el año pasado me tocaron la puerta (y así entró a la televisión). Nunca lo busqué, son oportunidades que da la vida. Yo me alejé y me alejé, pero me encontró”, asegura Escalante.

. Mary Escalante es aficionada al Club Sport Herediano. Foto: Mary Escalante para LN

Escalante cuenta que su papá siempre le ha apoyado y que ha sido su mayor crítico.

“Es la persona que siempre va a estar ahí para mí. Yo quiero llegar a ser como él, tener este amor y lealtad que tiene por el deporte y Repretel”, agrega.

Ahora que estará en un programa con alcance masivo, don Fabio le recomienda a Mary que sea analítica con sus palabras, autocrítica y que no permita que su amor a la camiseta (herediana) “la cegue”.

“De mí pueden esperar una persona que va a hacer su mayor esfuerzo para ser objetiva. Quiero transmitir energía, ser aún más crítica con temas como el arbitraje, fichajes, temas que son polémicos. Voy a dar todo de mí”, asegura.

“Al tener figuras tan grandes como es la banda (panelistas), creo que realmente te toca ser objetivo. No dejarte cegar. Al final vas a tener a todas estas figuras que te harán ver que estás cegado. Para no caer en esto hay que ser objetivo, ser autocrítico. Voy a tomarme tiempo para lo que voy a decir, analizar jugadas, juegos y compartir con ellos los criterios”, añadió Mary. Ella cuenta que todos sus conocimientos los ha adquirido por su cuenta y que siempre ve a su padre como un referente cuando busca algún nuevo saber.

Desde que empezó a practicar fútbol y, posteriormente tenis, el deporte la envolvió. Por ese motivo conoce el esfuerzo de los deportistas.

Desde ya se prepara para las eventuales críticas que pueden llegar, sin embargo, se siente tranquila y confiada con sus conocimientos. Y a quienes crean que ocupará una silla “por ser una mujer bonita”, les dice que es tiempo de dejar de lado los tabúes. Con respecto al aporte femenino, ella aprovechó para hablar de su compañera Merlyn Villarreal.

“Merlyn es una persona super experimentada. Tiene mucho conocimiento técnico. Sé que de parte de nosotras habrá un aporte interesante”, resalta Mary, quien tiene una combinación de nervios y emoción de cara a su nuevo reto profesional.